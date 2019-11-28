Son Dakika Haberleri: Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a yanıt: "Sözünün karşılığı yok"
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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a yanıt: "Sözünün karşılığı yok"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un YPG/PKK'ya karşı Barış Pınarı Harekatı düzenleyen Türkiye'nin, NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiğine yönelik sözlerinin "karşılığı olmadığını" söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un YPG/ PKK'ya karşı Barış Pınarı Harekatı düzenleyen Türkiye'nin, NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiğine yönelik sözlerinin "karşılığı olmadığını" söyledi.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Macron'un NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Paris'te düzenlediği ortak basın toplantısındaki sözlerine tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde bir "terör devleti" kurulmasının istendiğini ifade ederek, "Bizim Barış Pınarı Harekatı'mız bunların planlarını suya düşürdü. O hayal kırıklığıyla her gün ne dediğini bilmeyen bir görüntü var Paris'te." dedi.

Fransız mevkidaşına, özellikle Washington'daki DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısında ve NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili gerekli cevapları verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Macron'un söylediği sözün, bana göre bir karşılığı yok. Biz burada terörle mücadele ediyoruz. O terör örgütünün hamisi zaten. Elysee'de sürekli ağırlıyor. 'Benim müttefikim terör örgütü' diyorsa ona da vereceğimiz cevap var. Macron unutmasın. Merkel'in de söylediği gibi, Türkiye bir NATO müttefikidir. (Macron) Müttefiklerin yanında dursun."

Çavuşoğlu, Macron'un daha önce yaptığı "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğine" dair açıklamasının da NATO üyeleri dahil herkesi rahatsız ettiğini ve bunun eleştirildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Macron bu tür yalpalamalarla Avrupa'nın lideri olamaz. Şu anda Avrupa'da bir boşluk var. 'Lideri ben olayım' diye çabalıyor ama bu suni bir davranıştır. Liderlik, doğal hareketlerle ve politikalarla, liderlik vasfıyla olur. Böyle yapay ve boyunu aşan söylemlerle ya da eylemlerle olmaz." ifadelerini kullandı.

Macron, Stoltenberg ile Paris'te düzenledikleri ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Müttefikimiz Türkiye'nin güvenlik kaygılarının son derece farkındayım. Çok sayıda terör saldırılarına maruz kaldılar. Bununla birlikte, hem DEAŞ karşıtı koalisyon için tehdit oluşturan bir askeri hareket yapıp hem de birlik ve destek beklenemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a yanıt: Sözünün karşılığı yok

Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:12 Kaynak: AA
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