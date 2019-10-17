Son Dakika Haberleri: Mevlüt Çavuşoğlu: "PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara...
Son Dakika Güncel Mevlüt Çavuşoğlu: 'PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara...

Mevlüt Çavuşoğlu: "PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara...

1 saat önce

Mevlüt Çavuşoğlu: "PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir.

Mevlüt Çavuşoğlu:

Mevlüt Çavuşoğlu: "PKK/ YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir."

Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:07 Kaynak: AA
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