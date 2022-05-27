Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Görüştü - Son Dakika
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Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Görüştü

27.05.2022 12:30
Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüştü. Çavuşoğlu, "Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau’yla ilişkilerimizi ele aldık. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’ni kuracağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüştü. Çavuşoğlu, "Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'yla ilişkilerimizi ele aldık. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni kuracağız" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau ile bugün İstanbul'da bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmenin ardından sosyal medya hesabında, "Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'yla ilişkilerimizi ele aldık. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni kuracağız" paylaşımını yaptı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Görüştü - Son Dakika


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