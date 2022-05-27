Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüştü. Çavuşoğlu, "Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'yla ilişkilerimizi ele aldık. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni kuracağız" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau ile bugün İstanbul'da bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmenin ardından sosyal medya hesabında, "Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'yla ilişkilerimizi ele aldık. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni kuracağız" paylaşımını yaptı.