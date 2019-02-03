Son Dakika Haberleri: Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'de Sivil Toplum, Rejim ve Muhalefeti Bir Araya Getirip, Ülke İçin Bir...

Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'de Sivil Toplum, Rejim ve Muhalefeti Bir Araya Getirip, Ülke İçin Bir...

1 saat önce

Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'de sivil toplum, rejim ve muhalefeti bir araya getirip, ülke için bir anayasa taslağı hazırlamalarına yardımcı olacağız" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Şu anda etrafımızda ateş çemberi var.

Mevlüt Çavuşoğlu: " Suriye'de sivil toplum, rejim ve muhalefeti bir araya getirip, ülke için bir anayasa taslağı hazırlamalarına yardımcı olacağız"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
"Şu anda etrafımızda ateş çemberi var. Türkiye olarak bunlara nasıl çözüm bulabiliriz buna kafa yoruyoruz"
"Suriye'de bir anayasa komisyonu kurulması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık"
"FETÖ'nün en çok tahrip ettiği alan yargı. Bu tahrip sebebiyle yargıya güvenin geçtiğimiz dönemler göre azaldığını görüyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:37 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Politika
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