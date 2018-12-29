Son Dakika Haberleri: Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'deki Durumu Görüşmek Üzere Moskova'dayız

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'deki Durumu Görüşmek Üzere Moskova'dayız

20 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri görüşmek için Moskova'da.

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'deki Durumu Görüşmek Üzere Moskova'dayız, System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri görüşmek için Moskova'da. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından bir havalimanındaki karşılamaya dair bir fotoğraf ile "Son gelişmeler üzerine Suriye'deki durumu görüşmek üzere #Moskova'dayız. In #Moscow to discuss the situation in #Syria upon recent developments" mesajını paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:21 Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Suriye, Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Helikopterleri Münbiç Semalarında Görüntülendi Pentagon'dan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha Geldi

Esad Güçleri Münbiç'e Girdiğini İddia Etti, Dünyanın Gözü Suriye'ye Çevrildi Son Dakika! Kremlin: Münbiç'in Kontrolünün Suriye Ordusuna Geçtiğini Doğruladık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 14:41:34. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'deki Durumu Görüşmek Üzere Moskova'dayız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]