Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'deki Durumu Görüşmek Üzere Moskova'dayız (Karşılama)
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri görüşmek için Moskova'da.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
ve Milli Savunma Bakanı
Akar, Rus mevkidaşlarıyla Suriye
'deki gelişmeleri görüşmek için Moskova
'da. Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından bir havalimanındaki karşılamaya dair bir fotoğraf ile "Son gelişmeler üzerine Suriye'deki durumu görüşmek üzere #Moskova'dayız. In #Moscow to discuss the situation in #Syria upon recent developments" mesajını paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:40 Kaynak: DHA
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