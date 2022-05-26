Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ve Filistin ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündemi değerlendirdi.
Terörle mücadele konusuna değinen Çavuşoğlu, "Teröristler saldıracak diye bekleyemeyiz, gereğini yapmalıyız." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından verdiği Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekat sinyaline ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak elimiz kolumuz bağlı kalamaz. Ülkemize yönelik tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım" ifadesini kullandı.
ABD'nin mutabakata uymadığını da söyleyen Çavuşoğlu, "30 kilometreyi terörden temizleme sözünü tutmadın, o zaman temizle" şeklinde konuştu.
Açıklamalarının devamında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunu değerlendiren Çavuşoğlu, "Beklentilerimizi karşılamak için irade koyarlarsa çalışma yaparız. Bir an önce üye olmak istiyorlarsa adımları atacaklar" dedi.
Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de hakça paylaşımdan yana olduklarını ifade ederek, "Kimse bizi dışlamasın. Bizim de kimsenin hakkında gözümüz yok dedik. Teknik kısmı bakanlar görüşür" ifadelerini kullandı.
İsrail ile karşılıklı büyükelçi atanıp atanmayacağı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanının Türkiye'ye geleceğini söyledi.
Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına da tepki gösteren Çavuşoğlu, "Blöf yapmıyoruz, Atina uymazsa işi ileri noktaya götüreceğiz. ABD'nin denge politikasında sapma görüyoruz, uyarıyı da yaptık" dedi.
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