Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım - Son Dakika
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Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım

26.05.2022 13:28

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son zamanlarda terör saldırılarının arttığını dile getirerek, "Türkiye olarak elimiz kolumuz bağlı kalamaz. Ne zaman bize saldıracaklar diye bekleyemeyiz, tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ve Filistin ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

"TERÖRİSTLER SALDIRACAK DİYE BEKLEYEMEYİZ"

Terörle mücadele konusuna değinen Çavuşoğlu, "Teröristler saldıracak diye bekleyemeyiz, gereğini yapmalıyız." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından verdiği Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekat sinyaline ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak elimiz kolumuz bağlı kalamaz. Ülkemize yönelik tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım" ifadesini kullandı.

"ABD TERÖRDEN TEMİZLEME SÖZÜNÜ TUTMADI"

ABD'nin mutabakata uymadığını da söyleyen Çavuşoğlu, "30 kilometreyi terörden temizleme sözünü tutmadın, o zaman temizle" şeklinde konuştu.

"BİR AN ÖNCE ÜYE OLMAK İSTİYORLARSA ADIMLARI ATACAKLAR"

Açıklamalarının devamında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunu değerlendiren Çavuşoğlu, "Beklentilerimizi karşılamak için irade koyarlarsa çalışma yaparız. Bir an önce üye olmak istiyorlarsa adımları atacaklar" dedi.

"BİZİM KİMSENİN HAKKINDA GÖZÜMÜZ YOK"

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de hakça paylaşımdan yana olduklarını ifade ederek, "Kimse bizi dışlamasın. Bizim de kimsenin hakkında gözümüz yok dedik. Teknik kısmı bakanlar görüşür" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELECEK"

İsrail ile karşılıklı büyükelçi atanıp atanmayacağı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanının Türkiye'ye geleceğini söyledi.

"ATİNA UYMAZSA İŞİ İLERİ NOKTAYA GÖTÜRECEĞİZ"

Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına da tepki gösteren Çavuşoğlu, "Blöf yapmıyoruz, Atina uymazsa işi ileri noktaya götüreceğiz. ABD'nin denge politikasında sapma görüyoruz, uyarıyı da yaptık" dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile ortak basın açıklamasında konuştu: (2) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile ortak basın açıklamasında konuştu: (2) İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklamasında konuştu: (2) İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklamasında konuştu: (2)

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