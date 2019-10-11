Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle...
1 saat önce
Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:42 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz."
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