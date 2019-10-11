Son Dakika Haberleri: Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle...
Son Dakika Güncel Mevlüt Çavuşoğlu: 'Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle...

Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle...

1 saat önce

Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz.

Mevlüt Çavuşoğlu:

Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz."

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:42 Kaynak: AA
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