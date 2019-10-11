Son Dakika Haberleri: Mevlüt Çavuşoğlu: "Yani burada hem 'meşru' diyeceksiniz ama yapılan harekata karşı geleceksiniz.
Son Dakika Güncel Mevlüt Çavuşoğlu: 'Yani burada hem 'meşru' diyeceksiniz ama yapılan harekata karşı geleceksiniz.

Mevlüt Çavuşoğlu: "Yani burada hem 'meşru' diyeceksiniz ama yapılan harekata karşı geleceksiniz.

1 saat önce

Mevlüt Çavuşoğlu: "Yani burada hem 'meşru' diyeceksiniz ama yapılan harekata karşı geleceksiniz.

Mevlüt Çavuşoğlu:

Mevlüt Çavuşoğlu: "Yani burada hem 'meşru' diyeceksiniz ama yapılan harekata karşı geleceksiniz. Harekat kime karşı? Bir terör örgütüne karşı. Bu terör örgütüyle sizin sahadaki angajmanınız olabilir. Bu benim problemim değil. Bu terör örgütüne silah verdiniz, eğittiniz bu da benim problemim değil. Esasen bu senin iki yüzlülüğündür. Yani destek veren ülkeler için söylüyorum."

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri'yle yaptığı toplantıda NATO'dan destek istedi
Filistin Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kalacak Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı YPG'nin Hıristiyan tuzağı! Teröristler havan saldırılarını kiliseden yapıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 14:07:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mevlüt Çavuşoğlu: "Yani burada hem 'meşru' diyeceksiniz ama yapılan harekata karşı geleceksiniz.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]