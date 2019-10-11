Mevlüt Çavuşoğlu: "Yani burada hem 'meşru' diyeceksiniz ama yapılan harekata karşı geleceksiniz.
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Mevlüt Çavuşoğlu: "Yani burada hem 'meşru' diyeceksiniz ama yapılan harekata karşı geleceksiniz.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:08 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu: "Yani burada hem 'meşru' diyeceksiniz ama yapılan harekata karşı geleceksiniz. Harekat kime karşı? Bir terör örgütüne karşı. Bu terör örgütüyle sizin sahadaki angajmanınız olabilir. Bu benim problemim değil. Bu terör örgütüne silah verdiniz, eğittiniz bu da benim problemim değil. Esasen bu senin iki yüzlülüğündür. Yani destek veren ülkeler için söylüyorum."
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