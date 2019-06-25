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Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti. Sanatçı, çarşamba günü kılınacak öğle namazına müteakip Niğde Ulukışla Mezarlığı'na defnedilecek. Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı değerli tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz" denildi.

1 Ocak 1965 Niğde'de doğan Mevlüt Demiryay Fosforlu Cevriye, Seni Seviyorum Rosa, Dönersen Islık Çal, Şahmaran, Mavi Sürgün,Baba, Çatı, Sinekli Bakkal filmlerinde rol aldı. Olacak O Kadar dizisindeki oyunculuğuyla tüm Türkiye tarafından tanındı. İBB Şehir Tiyatroları'nda Kral Ölüşüyor, Çengi, IV. Murat, Yaz Gecesi Rüyası, İlk Göz Ağrısı, Ölü Ordunun Generali, Kösem Sultan, Arka Bahçe, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz oyunlarında rol aldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:12 Kaynak: İHA
Niğde, Şehir Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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