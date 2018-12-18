Son Dakika Haberleri: Mevlüt Doğan: "Devre Arasında 3-4 Takviye Yapacağız"

Mevlüt Doğan: "Devre Arasında 3-4 Takviye Yapacağız"

4 saat önce

Fenerbahçe deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen BB Erzurumspor'da Başkan Mevlüt Doğan açıklamalar yaptı.

Mevlüt Doğan:
Fenerbahçe deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen BB Erzurumspor'da Başkan Mevlüt Doğan açıklamalar yaptı. 10 dakika daha olsa Fenerbahçe karşısında kazabilecekleri bir durumun oluşabileceğini söyleyen Doğan, "Devre arasında 3-4 takviye yapacağız" dedi.

Fenerbahçe deplasmanında 2-0 geriye düşmesine karşın ikinci yarıda attığı 2 golle beraberliği yakalayan BB Erzurumspor'da Başkan Mevlüt Doğan, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçının hem kendileri için hem de Fenerbahçe için çok önemli bir karşılaşma olduğunu ifade eden Doğan, "Bu maç iki takım için de sıkıntılıydı. Fenerbahçe kan değişikliği yaptı, yeni hocasıyla çıktı maça. Onlar için de çok önemli bir maçtı. Bizim de kaybedeceğimiz çok bir şeyimiz yoktu. İlk yarıda atmosfer belki futbolcularımızı olumsuz etkiledi. Ama hocamız devre arasında gerekli değişiklikleri yaparak takıma başka bir hüviyet kazandırdı. Futbolcumuz Erhan'ın maçtan sonra dediği gibi, eğer 10 dakika daha olsaydı belki maçı kazanabilirdik" ifadelerini kullandı.

"Devre arasında 3-4 takviye yapacağız"

Fenerbahçe deplasmanında kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür eden BB Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, "Taraftarlarımız takımlarına inanılmaz sahip çıkıyorlar. Yağmur çamur demeden yanımızda oldular, inşallah olmaya da devam edecekler. Kadromuza takviye yapacağız. İkinci yarıda daha farklı bir Erzurumspor olacak. Forvet ve stoper transferi önceliğimiz. Hatta 2 forvet de alabiliriz. Transfer konuşunda görüşmeleri olgunlaştırdığımız isimler var. Ligin kalıcı takımlarından birisi olacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:44 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Spor
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