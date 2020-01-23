Fenerbahçeli futbolcu Mevlüt Erdinç, Kayserispor karşısında attığı gol ile ilgili, "Bu statta gol atmak inanılmaz bir şey. Golden sonra arkadaşlarımın bana gösterdiği sevgiyi de hissettim. Bu benim daha çok mutlu etti. Hocam devrede tebrik etti. O atmosfer inanılmazdı" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti Mevlüt Erdinç, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kayserispor karşısında kupada gol atarak ilk kez sarı-lacivertli formayla gol sevinci yaşayan Erdinç, "2020'ye çok iyi girdik çünkü iki maç, iki galibiyet. Kupa da olsa çok önemliydi. Benim için de çok önemliydi. İçeride ilk 11'de oynadığım ilk maçımdı ve çok şükür iyi geçti. Çok çalıştım, bazen şanssızlık oldu ama bu maçta yüzüm güldü. Çok şükür iyi geçti" dedi.



"Bu statta gol atmak inanılmaz bir şey"



Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Kayserispor'u 2-0'la geçen maçta Fenerbahçe'nin ikinci golüne imza atan Mevlüt Erdinç, bu golün kendisi için çok özel olduğunu ve taşıdığı anlamı şu şekilde ifade etti:



"Attığım golden sonra Nabil Dirar, Jailson hemen yanıma koştu ve çok sevindiler. Aynı şekilde Max, Ferdi yani bütün takım arkadaşlarım çok sevindi. Ayrıca gol atacağımı hissettim. O an çok farklı bir hisse kapıldım. Bu statta gol atmak inanılmaz bir şey. Golden sonra arkadaşlarımın bana gösterdiği sevgiyi de hissettim. Bu benim daha çok mutlu etti. Hocam devrede tebrik etti. O atmosfer inanılmazdı. Taraftarlarımızı gerçekten arkamızda hissediyoruz. Biz her şeyi düzeltmek için kazanmaya mecburuz. Onları arkamızda hissediyor olmamız çok önemli."



"Taraftarlarımızın önünde oynamak inanılmaz bir duygu"



Taraftarlar hakkında da konuşan Erdinç, "Bir baskı oluşturuyor ama güzel bir baskı. Biz antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun gerçekten inanarak oynuyoruz. Çünkü buranın büyüklüğünü biliyoruz. Taraftarlarımız hissettiriyor. Taraftarlarımızın önünde oynamak inanılmaz bir duygu. Onlar emin olsun ki biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Herkesin hedefi aynı"



Lig ve kupada herkesin hedefinin aynı olduğunu belirten başarılı futbolcu, "Böyle sessizce çalışıyoruz, kazanıyoruz. Hocamızla olsun yardımcı hocalarımızla olsun antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Herkesin hedefi aynı. Hep aklımızda. Herkes aynı şeyi istiyor. İlk önce biz çok istiyoruz. Bunu istemek çok önemli. Ona göre çalışmak, ona göre maça çıkmak çok önemli" diye konuştu.



"Herkes kenetlenmiş durumda"



Takım içindeki birlik ve beraberlikle ilgili olarak Mevlüt Erdinç, "Takım içindeki arkadaşlık çok önemli çünkü bunlar anı olarak kalacak. Sezon sonunda bu günleri hatırlayacağız çünkü gerçekten herkes kenetlenmiş durumda; taraftar olsun, oyuncular olsun, ben sahadayken onu hissediyorum. Bir oyuncu şanssız olduğunda bile taraftar arkasında. Söylediğim gibi herkesin hedefi aynı" dedi.



"2020'de daha iyi olacağım"



Oynadığı futbol hakkında düşüncelerini belirten tecrübeli oyuncu, "Kendimi iyi hissediyorum. Hocam şans verdikçe ben de elimden geleni gösteriyorum. Bu son maçta gerçekten kendimi iyi hissettim çünkü kampta çok iyi çalıştık. Fizik olarak daha iyiydim ve golümü de attım çok şükür. Çok iyi geçti. 2020'de daha iyi olacağım" şeklinde konuştu.



"Şanssız bir süreç geçirdim ama herkes destek oldu"



Kayserispor maçında attığı golden sonra çok iyi tepkiler aldığını belirten Mevlüt Erdinç, "Gelen tepkiler çok iyiydi, gerçekten çok mutlu oldum. Benim hissettiğim şey, herkes destek oluyor. Şanssız bir süreç geçirdim ama herkes arkamda oldu. Başta hocam olmak üzere yardımcı hocalar, takım arkadaşlarım, herkes arkamdaydı. Bunlar çok önemli. Sezon sonunda bunları unutmayacağız. Bu destek herkes için var. Bunu hissediyoruz. Az oynayan oyuncular için, sürekli oynayan oyuncular için her şey aynı. Herkes aynı davranıyor. Bunlar çok önemli. Burası çok büyük bir kulüp ve tüm oyuncular bunun farkında. Zaten içeride oynadığımızda biliyoruz, deplasmana gittiğimizde hissediyoruz" açıklamasında bulundu.



"Taraftarın desteği çok önemli"



Süper Lig'in 19. haftasında cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçıyla alakalı konuşan Erdinç, "2020'ye çok iyi girdik. 2 maç 2 galibiyet. Önümüzde Medipol Başakşehir maçı var. İyi hazırlanıyoruz. Biz içeride kazanmak istiyoruz. Aklımızda sadece galibiyet var. Taraftarlarımızın desteğiyle de kazanacağımızı düşünüyorum. Onlar bizim için çok büyük bir güç. Her maç çok önemli. İçeride, dışarıda 3 puan çok önemli. Her maç hedefimiz 3 puan. Lig çok zor. Dolayısıyla maç kazanmak da çok zor" diye konuştu.



"Sivas deplasmanında kötü oynadık"



Sezonun ilk yarısında Sivas deplasmanında kaybedilen 3 puanı ve mağlubiyetin kendisini çok üzdüğünü ifade eden Mevlüt Erdinç, "Sivas deplasmanında kötü oynadık ve kaybettik. Nitekim o gün kazanmayı da hak etmemiştik, gerçek anlamda pekiyi oynamamıştık. O maçtan sonra da çok üzgün dönmüştük, çok iyi hatırlıyorum" dedi.



"Camianın değerini biliyorum"



Fenerbahçe camiasının değerini bildiğini ve bu doğrultuda mücadele ettiğinin de altını çizen başarılı futbolcu, "Takım arkadaşlarım, herkes bana güveniyor ve ben de bunu hissediyorum. Çünkü beni nasıl bir niyetle burada olduğumu ve mücadelemi biliyorlar. Taraftarlarla da aram çok iyi, çünkü az önce de ifade ettiğim gibi herkes niyetimi biliyor. Çalışkanlığımı görüyorlar. Her zaman da böyle olacak. Ben buranın değerini çok iyi biliyorum" şeklinde konuştu.



"Sadık, güçlü bir şekilde dönecek"



Sezonun ilk devresinde yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Sadık Çiftpınar ile ilgili de kısa bir değerlendirmede bulunan golcü oyuncu, "Sadık, büyük bir sakatlık atlattı. Ama şu an iyi. Çalışıyor ve yakında sahalara daha güçlü bir şekilde dönecek. Sakatlık yaşamak bir futbolcu adına zor bir durum. Bizler futbol oynamak istiyoruz ve sakatlanınca uzaklaşıyoruz. Tabii zamanla daha iyi de oluyorsun" dedi.



"Herkes omuz omuza olmalı"



Şampiyonluk yolunda herkesin beraber olması gerektiğini ifade eden Erdinç, "Herkes omuz omuza olmalı; taraftar, oyuncular. Bütün Fenerbahçelilerden bahsediyorum. Hepimizin hedefi aynı ve beraber olmalıyız. Bu beraberlikle hedefe ulaşacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL