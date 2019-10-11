Son Dakika Haberleri: Mevlüt Erdinç: Rekabetle coşarım
Son Dakika Spor Mevlüt Erdinç: Rekabetle coşarım

Mevlüt Erdinç: Rekabetle coşarım

17 dakika önce

Mevlüt, "Elbette daha önce oynadığım takımlar da çok değerli ama Fenerbah çe'nin büyüklüğü bir başka. Bu büyük camianın başarısı için her an hazır olmak zorundayım" diyerek forma savaşında kendisinin de yer aldığını belirtti.

Mevlüt Erdinç: Rekabetle coşarım, System.String[]

Mevlüt, "Elbette daha önce oynadığım takımlar da çok değerli ama Fenerbah çe'nin büyüklüğü bir başka. Bu büyük camianın başarısı için her an hazır olmak zorundayım" diyerek forma savaşında kendisinin de yer aldığını belirtti. Fenerbahçe forması ile bu sezon üç maçta forma giyen Mevlüt Erdinç, takımın bankosu olmak için yoğun biçimde çalışıyor.


Birlikte şampiyonluğa


Golcü oyuncu, " Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'ye gelirken, forma savaşının üst seviyede olduğunu biliyordum. Oldukça iyi bir kadromuz var. Sadece ileride değil, her pozisyon için bir savaş var.  Bu da bizi rekabete ve daha iyi olmaya itiyor. Vedat ile birlikte çalışmak beni daha da motive ediyor, ona saygı duyuyorum. Çubuklu forma ile takımıma katkı sağlayarak omuz omuza şampiyonluk yürüyüşümüzde ben de pay sahibi olmak istiyorum" dedi.


Arkadaşlarımla aradaki farkı kapatacağım


Mevlüt Erdinç yeni takımıyla geçirdiği süreye dair değerlendirmelerde bulunurken, "Lig uzun bir maraton. Takımıma ligin üçüncü haftası itibariyle katıldım. İstediğim kadar forma giymemiş olabilirim ama sıkı çalışarak bunu telafi etmek  istiyorum. Takım arkadaşlarımla arayı bir an önce kapatmak istiyorum. Forvetler golle nefes alırlar ve benim bu konuda açlığım var. Fenerbahçe forması ile gollerimi atmak ve taraftarı mutlu etmek istiyorum. Bu takımda herkesin bu sezon büyük başarılar elde etmek istediğini görmek ayrıca beni mutlu ediyor. Umarım her şey istediğimiz gibi gidecek" şeklinde konuştu.

Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:46 
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