Son Dakika Haberleri: Mevlüt Erdinç'te yırtık tespit edildi!
Son Dakika Spor Mevlüt Erdinç'te yırtık tespit edildi! - Son Dakika Spor

Mevlüt Erdinç'te yırtık tespit edildi!

6 saat önce

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın kafilesi belli olurken, sarı-lacivertli futbolcu Mevlüt Erdinç'in sol bacak adalesinde yırtık tespit edildi.

Mevlüt Erdinç'te yırtık tespit edildi!, System.String[]

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın kafilesi belli olurken, sarı-lacivertli futbolcu Mevlüt Erdinç'in sol bacak adalesinde yırtık tespit edildi.


Fenerbahçe'de Malatya'ya gidecek kafile belli oldu. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezası bulunan Isla ve sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Vedat Muriqi yer almazken Yeni Malatyaspor karşısında forvette forma giymesi beklenen Mevlüt Erdinç'ten de kötü haber geldi. Antrenmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in çekilen mr'ı sonrasında sol bacak alt adalesinde kısmı yırtık tespit edildi. Kulüpten yapılan bilgilendirmede oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.


Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor kafilesi şöyle:


" Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Murat, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Ferdi, Alper, Dirar, Deniz, Rodrigues, Moses." - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Mevlüt şoku: Kadrodan çıkartıldı
Fenerbahçe Obradovic ile anlaştı! Yıllık 3 milyon euro kazanacak Cenk Tosun'lu Everton evinde Norwich City'ye yenildi Leicester City deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı devirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 22:51:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mevlüt Erdinç'te yırtık tespit edildi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]