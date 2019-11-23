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Mevlüt Erdinç'te yırtık tespit edildi!

6 saat önce

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın kafilesi belli olurken, sarı-lacivertli futbolcu Mevlüt Erdinç'in sol bacak adalesinde yırtık tespit edildi.

Mevlüt Erdinç'te yırtık tespit edildi!, System.String[]

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın kafilesi belli olurken, sarı-lacivertli futbolcu Mevlüt Erdinç'in sol bacak adalesinde yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'de Malatya'ya gidecek kafile belli oldu. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezası bulunan Isla ve sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Vedat Muriqi yer almazken Yeni Malatyaspor karşısında forvette forma giymesi beklenen Mevlüt Erdinç'ten de kötü haber geldi. Antrenmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in çekilen mr'ı sonrasında sol bacak alt adalesinde kısmı yırtık tespit edildi. Kulüpten yapılan bilgilendirmede oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor kafilesi şöyle:

" Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Murat, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Ferdi, Alper, Dirar, Deniz, Rodrigues, Moses."

(İHA)

Yeni Malatyaspor, Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:10 Kaynak: İHA
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