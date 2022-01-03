Üye Girişi
Mevlüt Erdinç ve Dilaver Güçlü'ye kulüp bulmaları söylendi - Son Dakika

Mevlüt Erdinç ve Dilaver Güçlü'ye kulüp bulmaları söylendi

03.01.2022 20:56

Ümraniye deplasmanı öncesi hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'da transferde hareketli günler yaşanması bekleniyor.

Ümraniye deplasmanı öncesi hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'da transferde hareketli günler yaşanması bekleniyor.

Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısına hazırlanan Kocaelispor'da transferde de hareketli günlerin yaşanması bekleniyor. Devre arasında Yılmaz Özeren, Bryan Cabezas, Tisdell, Taha Batuhan Yayıkçı ile yollarını ayıran yeşil-siyahlılar, Mevlüt Erdinç ve Dilaver Güçlü'den de kendilerine takım bulmaları istendi. Körfez ekibi, iki oyuncunun kulüp bulması halinde sözleşmelerini feshedecek.

Kocaelispor'da transferden sorumlu yönetici olan Teknik As Başkan Mehmet Yaşar, Edis Spor Kompleksi'nde yapılan antrenman öncesinde transfer gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Teknik As Başkan Yaşar, birkaç oyuncuyla temasta olduklarını ve bu hafta içerisinde 1-2 oyuncunun takıma katılmasının söz konusu olabileceğini belirtti. Öte yandan, Beykan Şimşek konusunda da oyuncuyla anlaşma sağlandığını fakat oyuncunun kulübü Göztepe ile sorununu çözmesini beklediklerini söyleyen Yaşar, kendileri açısından imzaya hazır olduklarını söyledi. Transfer politikasında önceliğin yıldız transferler değil kulübe katkı sağlayacak oyuncular olduğunu da vurgulayan Mehmet Yaşar, "Sezon başında da yıldızlarla anlaştık bize hiçbir şey vermediler. O yüzden daha çok takıma katkı sağlayacak oyuncularla görüşüyoruz" dedi.

"BELKİ BU HAFTA 1-2 OYUNCU TAKIMA KATILABİLİR"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Mehmet Yaşar, bu hafta içerisinde 1-2 oyuncunun takıma katılmasının söz konusu olduğuna değindi. Yaşar, "Şimdiye kadar gelen bir tek Rasheed var. Şu anda başka biten oyuncumuz yok. Birkaç oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Allah nasip ederse belki bu hafta 1-2 tanesi takıma katılabilir" şeklinde konuştu.

MEVLÜT ERDİNÇ VE DİLAVER GÜÇLÜ'DEN TAKIM BULMALARI İSTENDİ

Mevlüt Erdinç ve Dilaver Güçlü ile yola devam edilmeyeceğini söyleyen Mehmet Yaşar, "Kendilerine takım bulmaları konusunda tebliğde bulunduk. Takım arıyorlar, takım buldukları zaman sözleşmelerini feshedeceğiz. Onlara futbol hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

"TEK SORUN GÖZTEPE"

Beykan Şimşek transferinde oyuncuyla anlaşma noktasında bir sorun olmadığını belirten As Başkan Yaşar, "Beykan Şimşek'ten haber bekliyoruz. Göztepe kiralama bedeli istedi. Biz de bunu kabul etmedik. Kendisi çözüp bize haber gönderecek. Para konusunda kendisiyle anlaştık. Tek sorun Göztepe'nin istediği bedel. Kendisi çözüp geldiği zaman imzayı atarız gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

"SEZON BAŞINDA DA YILDIZLARLA ANLAŞTIK BİZE HİÇBİR ŞEY VERMEDİLER"

Devre arasında en az 5 yeni oyuncu daha düşündüklerini ifade eden Yaşar, yıldızdan ziyade takıma katkı sağlayabilecek oyuncularla görüştüklerini söyledi. Mehmet Yaşar, "Daha transfer döneminin bitmesine de çok var. İnşallah bu süreçte 1-2 iyi oyuncuyla anlaşacağız. Kocaelispor'a katkıda bulunacak oyuncuları tercih etmek istiyoruz. Çünkü sezon başında da yıldızlarla anlaştık bize hiçbir şey vermediler. O yüzden daha çok takıma katkı sağlayacak oyuncularla görüşüyoruz. Bu ligi bilen oyuncularla görüşüyoruz. İkinci yarının çok zor geçeceğini de iyi biliyoruz. 2 tane orta saha, 1 stoper, 1 kenar ve 1 forvet düşünüyoruz. Bunlar üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Ekrem Ceylan/İHA)

Mevlüt Erdinç ve Dilaver Güçlü'ye kulüp bulmaları söylendi
Mevlüt Erdinç ve Dilaver Güçlü'ye kulüp bulmaları söylendi
Mevlüt Erdinç ve Dilaver Güçlü'ye kulüp bulmaları söylendi

YORUMLAR
500

Mevlüt Erdinç, Beykan Şimşek, Mehmet Yaşar, Tebliğ, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mevlüt Erdinç ve Dilaver Güçlü'ye kulüp bulmaları söylendi - Son Dakika


Ek zammın ardından memur maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı maaşlar Ek zammın ardından memur maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı maaşlar         
21:15
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29
Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi         
12:49
Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor         
11:57
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01

Son Dakika Haberleri
21:15 Ek zammın ardından memur maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı maaşlar
21:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni mezun istihdam edene 100 bin lira destek verilecek
20:56 Son Dakika: Türkiye'de 3 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 160 kişi vefat etti, 44 bin 869 yeni vaka tespit edildi
20:44 Türk kadınlarına hakaret eden yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı
20:22 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz
20:12 Ahmet Ağaoğlu'nun koronaya yakalanan Ali Koç hakkındaki sözleri olay yarattı!
20:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: Bundan sonra 2 bin 500 liranın altında maaş almayacaklar
19:52 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara müjde: Kömür desteği, doğal gaz faturası desteği olarak da verilebilecek
19:39 Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak
19:38 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 21:28:37. #1.13#
SON DAKİKA: Mevlüt Erdinç ve Dilaver Güçlü'ye kulüp bulmaları söylendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement