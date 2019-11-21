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Mevlüt için büyük fırsat

6 saat önce

FENERBAHÇE'de performansını yükseltip, EUro 2020'de milli formayı sırtına geçirmek isteyen Mevlüt Erdinç, sarı lacivertlilerin pazar günü deplasmanda oynayacağı Malatyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.

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FENERBAHÇE'de performansını yükseltip, EUro 2020'de milli formayı sırtına geçirmek isteyen Mevlüt Erdinç, sarı lacivertlilerin pazar günü deplasmanda oynayacağı Malatyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkacak. Tecrübeli golcü, antrenmanlardaki performansıyla da teknik heyete 'hazırım' mesajı verdi.


35 DAKİKA OYNADI


Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 4 maçta 35 dakika süre alan, Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman yurdu maçında 90 dakika sahada kalan Mevlüt'ün gol ya da asisti bulunmuyor. Geçen sene Antalya ile eski günlerine dönüş yapan golcü futbolcu, lig ve kupada toplam 1.685 dakika sahada kalmış, 27 maçta 14 gol 12 asist yapmıştı.

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Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:36 
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