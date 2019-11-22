Son Dakika Haberleri: Mevlüt Meryem Özer Camisi, ibadete açıldı
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Mevlüt Meryem Özer Camisi, ibadete açıldı

6 saat önce

İnşasına 2012'de bağışçıların desteğiyle başlanan Mevlüt Meryem Özer Camisi ibadete açıldı.

Mevlüt Meryem Özer Camisi, ibadete açıldı, System.String[]

İnşasına 2012'de bağışçıların desteğiyle başlanan Mevlüt Meryem Özer Camisi ibadete açıldı.

Beykoz İlçe Müftüsü Ali Efe, ilçede 137 camiyle vatandaşlara hizmet verdiklerini belirterek, "Rabbim bizi yine bir cami gölgesinde buluşturdu. Rabbim bizi ezan sesinden, bu minarenin gölgeden ayırmasın. Camilerimiz vatanımızın tapusu, bu eserlerle yaşıyoruz. Camilerimiz İslam medeniyetinin merkezidir." diye konuştu.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da cami inşasına herkesin katkısının olduğunu belirterek, "Öğrendiğime göre Meryem annemiz dairesini satarak bu caminin temeline büyük katkı sunmuş. Allah ondan razı olsun. Katkısı olanlara teşekkür ediyoruz. Buradaki yatırımın aslan payını Beykoz Belediyemiz ve ilçe halkımız adına Yücel Çelikbilek ağabeyimiz sundular." dedi.


Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ise " 'Allah'ın mescitlerini ahiret gününe inananlar ve Allah'tan başka kimseden korkmayanlar inşa edebilir' diyor ayeti kerime, işte bu kadar kutsal bir iş yaptınız. Başta Meryem Özer annemize, onun rahmetli eşi Mevlüt amcamıza, müftülerimize, mahalle halkımıza ve tuğlası olan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kırklareli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın yaptırdığı duanın ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti.


İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı da minbere çıkarak cuma hutbesini okudu ve ardından namaz kıldırdı.


Açılış programına Aydın, Maşalı, Katırcı, Demirtaş'ın yanı sıra Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, cami bağışçısı Meryem Özer, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Beykoz, Meryem, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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