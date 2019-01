Mevlüt Öztekin Kağıthane Teşkilatı ile Bir Araya Geldi

– AK Parti İstanbul belediye başkan adaylarının açıklanmasının ardından teşkilatı ile bir araya gelen Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin yoğun ilgi ile karşılandı.

Ana kademe birimleri ve yaklaşık bin kişiden oluşan sandık başkanları ile Kağıthane Kültür Merkezi Salonu'nda bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yapan belediye başkan adayı Mevlüt Öztekin, konuşmasına tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek başladı. Konuşması sık sık tezahürat ve alkışlarla kesilen Öztekin, Kağıthane için durmadan çalışacaklarını söyledi.



"HER ŞEY KAĞITHANE İÇİN"



Adaylığı ile ilgili kısa açıklama yapan Mevlüt Öztekin, "Şahsımı belediye başkan adayı olarak göstererek bu kutlu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, parti yönetimimize ve ilçe teşkilatımızın tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her şey Kağıthane ilçemizin güzel insanları için olacaktır. Bu yolda desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyor, başta belediye başkanımız Fazlı Kılıç olmak üzere herkesi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum" dedi.



"KAĞITHANEMİZİ GELECEĞE HAZIRLADIK"



Programda konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ise şöyle konuştu:



"Her yaştan, her fikirden, her memleketten insanla bir araya geldik ve istişareler neticesinde halkımızın isteklerini yerine getirdik. Her anlamda Kağıthanemiz'i geleceğe hazır bir ilçeye dönüştürdük. Önümüzdeki yerel seçimlerden de inanıyoruz ki partimiz yine birinci çıkacaktır. Bu noktada teşkilatımıza büyük görevler düşüyor. Kağıthane'de AK Parti'nin belediyecilik anlayışının sürmesi için bayrağı devralacak belediye başkan adayımız Mevlüt Öztekin'in yanındayız. Kendisine bu süreçte muvaffakiyetler diliyorum."



FAALİYETLER ANLATILDI



Teşkilat mensupları yılın ilk gününde iki toplantı ile bir araya geldi. Toplantının başlangıcında sinevizyon gösterimi ile üç kademenin faaliyetleri anlatıldı. Daha sonra kürsüye gelen Kağıthane belediye başkan adayı Mevlüt Öztekin, tüm mahallelerden yoklama alarak sandık kurulları ve üye çalışmasına dikkat çekti. Toplantının son bölümümde on dokuz mahalle teşkilatı, başkan adayı Mevlüt Öztekin ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - İstanbul

