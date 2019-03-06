Son Dakika Haberleri: Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de Engelleri Kaldıracak

Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de Engelleri Kaldıracak

40 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile birlikte, Büyükçekmece'de yaşayan engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi.

Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de Engelleri Kaldıracak, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile birlikte, Büyükçekmece'de yaşayan engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi. Büyükçekmece'de engelli vatandaşlara çok az hizmet ulaştığını belirteren Uysal, "Büyükçekmece, engelli vatandaşlarımızın rahat yaşayabilmesi için İstanbul'un en güzel ilçesi olacak" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Büyükçekmece'de seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Mevlüt Uysal, Büyükçekmeceli 'Engelli ve Engelli Yakınları Buluşma Programı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.Programa, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, AK Parti İlçe Başkanı Murat Çelik ve çok sayıda engelli ve yakınları katıldı. Program öncesinde engelli üyelerden oluşan İSEMX Müzik Grubu mini bir konser verdi. Programda, duyma engelli vatandaşlar için işaret diliuzmanı tarafından Başkan Mevlüt Uysal'ın konuşmaları tercüme edildi.

"BÜYÜKÇEKMECE'DE ENGELLİLERE HİZMET ULAŞMAMIŞ"

Türkiye'de engellilere belediyecilik hizmetinin ilk defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul başkanlığı döneminde geldiğini söyleyen Uysal, "Türkiye'de ilk defa engelliler ile ilgili devletin, kamunun ilk adımı Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde adım atıldı. Florya'daki Engelliler Kampı o dönemde açıldı. Daha sonra da 2002'de AK Parti'nin iktidar olmasıyla da engelli vatandaşlarımızla ilgili her türlü kanun-düzenleme yapıldı ve yapılmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece'de her alanda olduğu gibi engelli vatandaşlara da hizmet ulaştırılamadığını vurgulayan Uysal, "Hedefimiz engelli vatandaşlarımıza geçmişte ihmal edilen, yapılmayan hizmetleri bir an önce yapmak.  Bunların önceden yapılması gerekiyordu. Bundan dolayı da sizler geçmişten alacaklısınız. Büyükçekmece sınırları içerisinde engelli bir vatandaşımız çocuklarının özel eğitimi için başka bir ilçeye, çocuklarının fizik tedavi işlemleri için başka bir ilçeye, sosyal faaliyetler adına birbiri ile buluşma adına başka bir ilçeye gitmeye ihtiyaç duymadan hepsini Büyükçekmece'de yapacak" diye konuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:34 Kaynak: DHA

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