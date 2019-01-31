Son Dakika Haberleri: Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de Vatandaş Ziyaretinde Bulundu

Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de Vatandaş Ziyaretinde Bulundu

57 dakika önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de Vatandaş Ziyaretinde Bulundu, System.String[]
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Uysal bu kapsamda Büyükçekmece'de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Büyükçekmece halkının dertlerini dinlemeyi sürdürüyor. Pınartepe Mahallesi'ni ziyaret ederek esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Uysal, mahalledeki bir kıraathaneyi de ziyaret etti.

Mahalle sakinleriyle çay içip muhabbet eden Başkan Uysal'a, vatandaşlar dertlerini, sorunlarını anlattılar.Ulaşım, imar, alt ve üst yapı çalışmaları gibi birçok konunun ele alındığı sohbette CHP üyesi olduğunu söyleyen bir vatandaşın sözleri dikkat çekti.

CHP'Lİ VATANDAŞ MEVLÜT UYSAL'A DERT YANDI

'15-20 tane Meclis üyesi 240 bin nüfusun sırtına binmiş durumda' diye konuşan vatandaş Uysal'a, "Şu anda nasıl yönetildiğini söylüyorum. Yani, CHP üyesi olmama rağmen Hasan Akgün'den bu ilçe kurtarılmalı. Başka bir şey söylemiyorum" dedi.

Bu konuda çok fazla konuşarak polemik yaratmak istemediğini belirten Uysal, "AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Büyükçekmece'ye neden gönderdi? sorusunun cevabı tam da burada yatıyor" diyerek kendisine destek veren vatandaşa teşekkür etti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:47 Kaynak: DHA

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