Son Dakika Haberleri: Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de Vatandaşlarla Buluştu - İstanbul

Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de Vatandaşlarla Buluştu - İstanbul

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "Halkalı-Gebze eski banliyö hattının açılışını salı günü yapacağız. O hattın açılışıyla metrobüsten 100-150 bin yolcu alma durumu var.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "Halkalı- Gebze eski banliyö hattının açılışını salı günü yapacağız. O hattın açılışıyla metrobüsten 100-150 bin yolcu alma durumu var. Onlar olunca biz Silivri'ye kadar uzatmasak bile Kumburgaz'a kadar yani 100-150 bin yolcu alacak kapasiteye metrobüsü uzatacağız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:04 Kaynak: AA

Mevlüt Uysal, Büyükçekmece, İstanbul, Güncel
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