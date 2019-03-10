Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de Vatandaşlarla Buluştu - İstanbul
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "Halkalı-Gebze eski banliyö hattının açılışını salı günü yapacağız. O hattın açılışıyla metrobüsten 100-150 bin yolcu alma durumu var.
İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal
, "Halkalı- Gebze
eski banliyö hattının açılışını salı günü yapacağız. O hattın açılışıyla metrobüsten 100-150 bin yolcu alma durumu var. Onlar olunca biz Silivri
'ye kadar uzatmasak bile Kumburgaz
'a kadar yani 100-150 bin yolcu alacak kapasiteye metrobüsü uzatacağız.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:04 Kaynak: AA
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