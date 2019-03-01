Son Dakika Haberleri: Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de Ziyaretlerde Bulundu

Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de Ziyaretlerde Bulundu

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkanı Adayı Mevlüt Uysal, "31 Mart'a kadar çalınmadık kapı bırakmayacağız." dedi.

Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de Ziyaretlerde Bulundu, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkanı Adayı Mevlüt Uysal, "31 Mart'a kadar çalınmadık kapı bırakmayacağız." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uysal dün Kamiloba Mahallesi'nde iki ev ziyareti gerçekleştirdi.

"31 Mart'a kadar çalınmadık kapı bırakmayacağız." diyen Uysal, Kamiloba Mahallesi'nde 90 yıldır yaşayan 90 yaşındaki Nazmiye Dilsiz'in evine konuk oldu.

Dilsiz'den, 15 Kasım 2003'te Şişli'deki Sinagog'da meydana gelen terör saldırısında yaralanan ve 3 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitiren oğlu Celal Dilsiz'in hatıralarını dinleyen Uysal, "Ben de sizin bir evladınız sayılırım." diye konuştu.

Aynı mahalledeki üçüz bebekleri de ziyaret eden Uysal, Duygu ve Mürsel Aydın çiftine sağlıklı, huzurlu bir ömür dileyerek, " Eylül, Nesli Ecrin ve Halil Eymen'in isimleri gibi bahtları da güzel olsun. Vatana millete hayırlı evlatlar olurlar inşallah." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:53 Kaynak: AA

İstanbul, Mevlüt Uysal, Uysal, Güncel
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