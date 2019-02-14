Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'deki Problemleri Birlikte Çözeceğiz

Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'deki problemleri birlikte çözeceğizİSTANBUL, (DHA) ? İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de yaşanan problemlerin Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve vatandaşlardan alınacak fikirler ve...

Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'deki problemleri birlikte çözeceğiz



İSTANBUL, (DHA) ? İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de yaşanan problemlerin Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve vatandaşlardan alınacak fikirler ve görüşlerle aşılacağını söyledi.



31 Mart Yerel Seçimler öncesi Büyükçekmece'de programlara katılan Mevlüt Uysal, karşılıklı istişare ederek Büyükçekmece'nin geleceği ile alakalı sorunların çözülebileceğini söyledi ve şöyle devam etti:



'Büyükçekmece'de eğer bir şey yapılacaksa, STK'lar ve vatandaşlar buna daha çok kafa yoruyor. Eğer biz bir konuda adım atacaksak, sizlerle beraber ve de sizlerden istifade ederek geçmişte yapmış olduğunuz bu birikimleri ve çalışmaları birlikte değerlendirerek yaparsak, Büyükçekmece'de çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyoruz.'



'STK VE DERNEKLER İLE PROBLEMLERİ AŞACAĞIZ'



Büyükçekmece'de yapılması gerekenler ile alakalı STK'ların ve muhtarların fikirlerini aldıklarını, devamında da fikirlerini almayı sürdüreceklerini dile getiren Başkan Uysal, yapılacak hizmetlerin talepler ve istekler doğrusunda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



Beklentinin Büyükçekmece'de her şeyin yapılması adına olduğunu ifade eden Uysal, 'Burada birçok eksiklik var. Buna cevap olarak Büyükçekmece'de her şeyi yapmaya ihtiyaç var. Geriye dönüp bakıldığında Büyükçekmece eskiden ne idi sonra ne oldu' Eskiden İstanbul'a gelenler Adalar ve Büyükçekmece'ye gitmek isterlerdi. Şimdi Adalar da Büyükçekmece de ne durumda herkes biliyor? dedi.



'BURASI İSTANBUL'UN EN GÜZEL İLÇESİ OLACAK'



Başkan Mevlüt Uysal, değişim ve hizmet için halkı sandık başına çağırdı ve konuşmasını şöyle noktaladı:



'Bu düşünceler herkese ulaşırsa inanıyoruz ki Büyükçekmece'de değişim başlar. İnşallah bunlar Büyükçekmece'nin geleceğini değiştirme adına bir başlangıç olur. Büyükçekmece'de iş yaparken yatay mimariden taviz yok, imar artışına taviz yok. Burası İstanbul'un şehirleşmesinde ve yaşam standartlarında en güzel ilçesi olacak. Yeşil alanlar artacak ve festivallerde daha güzel bir şekilde yapılarak devam edecek.'



(Tür: İstanbul)

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