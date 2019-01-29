Mevlüt Uysal, Büyükçekmece Esnafını Ziyaret Etti

İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
, AK Parti'nin belediye başkan adayı
olduğu Büyükçekmece
'de esnafı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yerel seçim çalışmalarını sürdüren Uysal, Büyükçekmece Mustafa Kemal Bulvarı'nda esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi, projelerini anlattı. Marketlerde alışveriş yapan vatandaşlar da Uysal'a istek ve önerilerini dile getirdi.
Esnaf ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uysal, Büyükçekmece'de seçim çalışması yaparken bir yandan da 31 Mart'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüteceğini söyledi. Antalya
'da yaşanan hortum felaketine de değinen Uysal, şöyle devam etti:
"Benim de memleketim olan Antalya'da ciddi bir felaket yaşandı. Zarar gören bahçeler ve seralar oldu. Sebze ve meyve fiyatlarında mutlaka bunun etkisi oldu. Felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Millet olarak yaşanan bu felaketin yaralarını kısa sürede saracağımıza inanıyorum."
Mevlüt Uysal, esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Mimaroba Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yaptı. Vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Uysal, "Büyükçekmece halkı AK Parti belediyeciliği için var gücüyle çalışıyor. İnşallah olacak. Herkes 'Başkanım burada ciddi hizmet eksikliği var. İnşallah burada bu seçimle AK Parti kazanır, sizler kazanırsınız da buraya hizmet gelir.' diyor. AK Parti'ye oy vermeyecek olanlar bile AK Parti kazandığında sevinecekler." ifadelerini kullandı.
Büyükçekmece'nin bir tarafının deniz, diğer tarafının da göl olduğunu belirten Uysal, "Bu kadar güzel bir sahil var, bu kadar güzel bir sahilden istifade edemeyen Büyükçekmece var." diye konuştu.