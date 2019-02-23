Mevlüt Uysal Büyükçekmece İçin Projelerini Açıkladı
36 dakika önce
İstanbul -MEVLÜT UYSAL BÜYÜKÇEKMECE İÇİN PROJELERİNİ AÇIKLADI (aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul
-MEVLÜT UYSAL BÜYÜKÇEKMECE İÇİN PROJELERİNİ AÇIKLADI (aktüel görüntü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:39 Kaynak: DHA
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