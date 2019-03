Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'nin Ulaşımında Hizmet Eksikliği Var

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'nin en büyük probleminin ulaşım olduğuna dikkat çekerek, "Büyükçekmece'de bu ulaşımla birlikte bir de altyapı ve orada ki belediye hizmetlerinin eksikliği problemi var" dedi.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'nin en büyük probleminin ulaşım olduğuna dikkat çekerek, "Büyükçekmece'de bu ulaşımla birlikte bir de altyapı ve orada ki belediye hizmetlerinin eksikliği problemi var" dedi.



Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mrevlüt Uysal, bit televizyona programına konuk oldu. Programda planladığı 25 proje hakkında konuştu. Seçmenin talebinin ulaşım olduğunu söyleyen Uysal, "Büyükçekmece'de ulaşım, trafik bu problem İstanbul'un problemi. Büyükçekmece'de bu ulaşımla birlikte bir de altyapı ve orada ki belediye hizmetlerinin eksikliği problemi var. Malumunuz 2008 yılında İstanbul'da Büyükşehir yasasında yapılan değişiklikle birlikte belde belediyelerinin birleşmesi var. Büyükçekmece ilçemizi 5 belde belediyesi esasında 4,5 diyebiliriz. Çünkü Gürpınar, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nün arasında bölüşülmüş vaziyette diğer Celaliye, Kumburgaz, Mimaroba, Mimarsinan, Tepecik o beldeler Büyükçekmece ile birleşmiş oldu. Belde belediyeleri kapatılırken aslında hizmet eksikliği var ise daha iyi hizmet alabilsin diye ilçelere bağlandı. Fakat maalesef Büyükçekmece'de o konuda hizmet eksikliği var" diye konuştu.



BÜYÜKÇEKMECE'YE METRO VE METROBÜS VAADİ



Ekim 2017'de İBB Başkanı olarak göreve geldiğinde Büyükçekmece'ye Metrobüs uzatılmayacağını söylediğini kaydeden Uysal, neden şimdi Büyükçekmece'ye Metro ve Metrobüs güzargahları konulacağını şu sözlerle anlattı:



"Beylikdüzü'ne kadar olan Metro normal 500-600 bin kapasiteye göre hesaplanmış projelendirilmiş bir metro. Kapasitesi 900-950 bine çıkmış. Biz uzatıp 300-400 bin kişi kapasitesi eklediğimiz zaman yeni uzattığımız bölgedekiler de binemeyecek. Eskiler de perişan olacak. Dolayısıyla iyice işlemez hale gelecek. Bu yüzden yeni bir raylı sistem buraya takviye edilmeden uzatılmaması gerekir. Şimdide diyoruz ki; Metroyu uzatacağız ne oldu da uzatacağız? Bunu sorguluyorlar. Malumunuz İstanbul'da eski bir banliyö hattı vardı. Halkalı'dan Gebze'ye 6-7 senedir yenileme çalışmaları devam ediyordu. Şu anda bitti Mart ayı sonuyla birlikte açılacak. Metrobüs'ten 100,150 bin yolcu kapasitesini oraya çekecek. Oraya çektiği zaman bizim 900-950 bin kapasitemiz 800'e düştüyse bu sefer bizim onu uzatma imkanımız çıkıyor. Her halükarda uzatılacak. Ama bu nereye kadar uzatılacak meselesi gündemde. Vatandaşımızın da bildiğihavaalanının orda füze rampası diye bir yer var. Rampada çok rahat bir yer değil ama lastik tekerlekli olduğu için araçlarımız belirli yükseltiler yapılarak onlar çözülebilir. Problemimiz bizim orda kapasitenin çok yüksek olması ve taşıma kapasitesinden kaynaklı olarak uzatmadaki zorluğumuzdu. Şu anda onu aşmış vaziyetteyiz bu yaz itibariyle onu uzatırız."



"BÜYÜKÇEKMECE MERKEZE METRO GELECEK"



Uysal, Büyükçekmece'ye metro geleceğini ise, "Metro Avrupa yakasında e5 güzergahında. Metronun planlanmış 1'inci Etabı Yenikapı-TÜYAP-Beylikdüzü planlandı. Biz de diyoruz ki mademki Büyükşehirden Büyükçekmece'ye aday olduk. Onun 1'inci etabını 36 km yapalım Büyükçekmece merkeze indirelim" sözleriyle dile getirdi.



"İMAR PLANLARI YENİDEN YAPILACAK"



Planlanan 25 proje içerisinde imar sorununu çok fazla önemsediklerini söyleyen Uysal, şöyle konuştu:



"Büyükçekmece arazisi çok büyük yerleşim alanı olarak İstanbul'un en büyük ilçelerinden birisi. Celaliye'den Kumburgaz'a geçmek isteyen birisi yola çıktığı zaman 20 metrelik caddeden çıkıp 10 metrelik bir sokağa denk gelebiliyor. O sokakta duvara çıkıyor. Büyükçekmece'de böyle sıkıntılar var. Bu sıkıntıların giderilmesindeki en önemli faktör imar planlarının yeniden örtüştürülmesi. Büyükçekmece 5 ayrı belde önceki merkez onların imar planları örtüştürülüp yeniden bir şekillendirme olması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın o konuda kesin talimatı var. İnşallah Büyükçekmece coğrafi olarak en güzel ilçesiyse İstanbul'un planlama ve mimari örnekler adına da en güzel yapılaşma olması gerekiyor."



UYSAL'DAN BÜYÜKÇEKMECE'YE SOSYAL TESİS SÖZÜ



Vatandaşların sosyal tesis ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli projeler geliştirdiklerini söyleyen Uysal, "Vatandaşımız sahilde bir yürüyeyim rahat rahat hava alırım diyebileceği bir yer bir sosyal tesis isteyecek dolayısıyla biz her insanın ihtiyacını çözecek çalışmaları yapmak durumundayız" dedi.



BÜYÜKÇEKMECE FESTİVALİ NE OLACAK?



Uysal, merak konusu haline gelen Büyükçekmece Festivali ile ilgili ise, "Festival Büyükçekmece'de yapılan güzel şeylerden bir tanesi. Biz Büyükçekmece'de yapılan iyi şeylerin her birine sahip çıkarız, iyi olmayanları da yapmayız ve yeni iyiler de ekleriz. Büyükçekmece'de festival devam ediyor, daha iyisi devam etmeli diyoruz. Büyükçekmece'yi Avrupa yakasının merkezi yapacaksak kültürel olarakta merkez yapmak zorundayız. Birkaç tane festival olmalı uluslararası su oyunları vs de gelmeli. Vatandaşımız o konuda rahat olsun" ifadelerini kullandı. - İstanbul

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

DSP'nin Beyoğlu'nda Meclis Üyesi Adayı Olarak Gösterdiği İsim Olay Oldu

Oktay Vural, İsim Vermeden AK Partili İki İsmi Yerden Yere Vurdu

AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı

ABD'den Bir Türkiye Açıklaması Daha: S-400 Konusunda Uyarmıştık