Son Dakika Haberleri: Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'yi Adım Adım Dolaşacağız

Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'yi Adım Adım Dolaşacağız

50 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'yi Adım Adım Dolaşacağız, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

 

Büyükçekmece AK Parti İlçe binası önünde toplanan partililere seslenen Mevlüt Uysal, Yıldırım ile birlikte Büyükçekmece'yi adım adım dolaşacaklarını söyledi. Uysal, "Biliyorsunuz 31 Mart'a kadar büyükşehir belediye başkanlığım devam ediyor. İnşallah diyoruz ki İstanbul'da mazbatayı Binali başkanımız alacak ve biz de hep beraber devir teslim yapacağız. Bir talebimiz var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Binali Yıldırım'a devir teslim yapıp inşallah Büyükçekmece'yi de biz devir teslim alacağız. Büyükçekmece'nin, bölgenin kaderini değiştirmeyi hep beraber, omuz omuza bu çalışmayla yapacağız. 31 Mart akşamı, 'Büyükşehirde Binali Yıldırım Büyükçekmece'de Mevlüt Uysal' diyeceğiz" ifadelerini kullandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:07 Kaynak: DHA

AK Parti, Mevlüt Uysal, Uysal, Büyükçekmece, Politika
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