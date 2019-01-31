Son Dakika Haberleri: Mevlüt Uysal, Büyükçekmeceli Vatandaşlarla Buluştu

Mevlüt Uysal, Büyükçekmeceli Vatandaşlarla Buluştu

2 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yerel seçimlerde AK Parti'nin belediye başkan adayı olduğu Büyükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Mevlüt Uysal, Büyükçekmeceli Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yerel seçimlerde AK Parti'nin belediye başkan adayı olduğu Büyükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Uysal, Büyükçekmece'yi mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bire bir iletişim kuruyor.

Pınartepe Mahallesinde bir kıraathaneye uğrayan Uysal, vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

Uysal, CHP'li bir seçmenden de destek gördü. CHP üyesi olduğunu söyleyen bir vatandaşın, "15-20 tane meclis üyesi 240 bin nüfusun sırtına binmiş durumda. Şu anda nasıl yönetildiğini söylüyorum. CHP üyesi olmama rağmen bu ilçe Hasan Akgün'den kurtarılmalı. Başka bir şey söylemiyorum." sözleri üzerine Uysal, bu konuda konuşarak polemik yaratmak istemediğini belirtti.

Uysal, "AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Büyükçekmece'ye neden gönderdi?' sorusunun cevabı tam da burada yatıyor." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:10 Kaynak: AA

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