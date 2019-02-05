Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece'ye 'Millet Parkı' Müjdesi

Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece'ye 'Millet Parkı' müjdesiİSTANBUL - Büyükçekmece sahilindeki esnafların temsilcileriyle Rizeliler Derneği'nde bir araya gelen AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Albatros Sahili'ne 'Millet Parkı' yapacağının müjdesini verdi 31 Mart...

Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece'ye 'Millet Parkı' müjdesi



İSTANBUL - Büyükçekmece sahilindeki esnafların temsilcileriyle Rizeliler Derneği'nde bir araya gelen AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Albatros Sahili'ne 'Millet Parkı' yapacağının müjdesini verdi

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı gösterilen Mevlüt Uysal seçim çalışmalarına devam ediyor. Büyükçekmece Sahilinde esnaf ile bir araya gelen Uysal, vatandaşların dertlerini dinledi. Yeşil alan eksikliği ve Albatros sahil alanındaki sorunları Mevlüt Uysal'a ileten esnaf çözüm istedi. Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası tarafından yargıya taşınan Albatros Park için mahkemenin yürütmeyi durdurduğunu ifade eden Uysal, rezidans ve otele izin vermeyeceklerini söyledi.



"Büyükçekmece'ye Millet Parkı"

Büyükçekmece'deki Albatros Parkı'nın bir bölümüne rezidans ve otel yapılmasını sağlayacak imar planı değişikliğinin mahkeme tarafından iptal edildiğini vurgulayan Uysal, "Biz geldiğimiz zaman zaten bu projenin durması için elimizden geleni yapacaktık. Ancak bunu mahkeme kararıyla durdurulması İstanbul için Büyükçekmece için hayırlı olmuştur. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Millet Parkı' projesi var biz gelirsek Albatros sahil alanına Millet Parkı ile taçlandıracağız. Belki mahkeme iptal kararı vermemiş olsa zorlanabilirdik ancak Mahkeme'nin iptal kararı vermiş olması işimizi kolaylaştırdı. Albatros Park alanı biz geldiğimiz zaman imara açılmaya çalışan bölümü Millet Park'ı olarak değerlendireceğiz" diye konuştu.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sokak Köpekleri, Talihsiz Kadını Parçalayarak Öldürdü

Halkbankın Makedonya'daki Şubesi, Uzun Namlulu Silahlarla Soyuldu

Son Dakika! Sağlık Bakanlığı 16 Bin Personel Alacak