Mevlüt Uysal, Ekrem İmamoğlu'nun Seçimlerde Kullandığı "İstanbul Senin" Sloganını Değerlendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, İBB tarafından 2018 yılında patenti alınan "İstanbul senin" sloganını Ekrem İmamoğlu'nun da kullanmasını değerlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, İBB tarafından 2018 yılında patenti alınan "İstanbul senin" sloganını Ekrem İmamoğlu'nun da kullanmasını değerlendirdi. Uysal, "Ekrem İmamoğlu'nun vaat ettiği bazı projeler zaten şu an hayata geçmek üzere. Slogan konusunda da bizim patentini aldığımız bir slogan. Sanırım Ekrem Bey'in yanındaki ekip İstanbul konusunda yeterli bilgiye sahip değil" dedi.



31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece'de bulunan oto sanayi sitelerini ziyaret eden Mevlüt Uysal, vatandaşlardan destek istedi. Dükkanları tek tek gezen Uysal, esnafın sorunlarını dinledi. Esnafın taleplerini dinleyen Uysal, seçildiği takdirde yeni bir sanayi sitesi ve alt yapı sözü verdi. Ziyaret sonrası basın mensuplarına da açıklamada bulunan Uysal, "Özellikle burada küçük sanayi sitesi dediğimiz esnafın en büyük problemi geçmişte kendi imkanlarıyla yapılmış bu yerlerde işlerini yapmaya çalışıyorlar. Bugün itibariye baktığımız zaman hepsinin iş yerleri yetersiz. Halbuki bu alanlara baktığınız zaman karşıda bir göl var. Bu kadar güzel bir manzara ama buradaki esnaflarımız açısından ciddi problemler var. Alt yapı sıkıntısı, dükkanların yetersizliği... Ağırlıklı olarak talep burada kendilerine uygun şekilde yeni bir sanayi sitesi kurulması. İnşallah onu bir şekilde çözelim diyoruz. Sanayi sitesi kurulmadan önce mevcut ihtiyaçlar aslında birebir çözülmüyor. Birçok esnafımız şikayetçi. Buraya gelen yolların bakımı, alt yapı takibi. O konuda da ciddi sıkıntılar var. Biz de vatandaş bize görevi vermeden sorunları çözelim ki şayet görevi verirlerse problemleri nasıl çözeriz onun çalışmalarını yapma adına birebir yerinde görüyoruz" diye konuştu.



"Vaat ettiği projeler hayata geçmek üzere"



Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarında kullandığı "İstanbul senin" sloganını da değerlendiren Uysal, "Daha öncesinde bizim İstanbulkart ile ilgili 2 sene önce tescili yapılmış, televizyonda reklamı çıkmış böyle bir şeyin sloganını seçim sloganı olarak kullanılması ne derece doğru. İstanbulkart, İBB tarafından bütün vatandaşlarımızın kullandığı bir kart. Bunun sloganının seçim sloganı olarak kullanılması doğru bir şey değil diye düşünüyoruz. Bunu vatandaşımızın takdirine bırakıyoruz. Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı Türkiye'de ilk defa enerjisi alttan verilen bir hat. Deneme sürüşlerine başlıyor. Oraya tramvay hattı yapacağız deniyor. Yine Mahmutbey-Mecidiyeköy arasında sürücüsüz tramvay hattının deneme sürüşleri başladı. Oraya metro hattı yapacağız deniyor. Bu konularda inanıyorum ki Ekrem Bey'in etrafındaki ekibin İstanbul konusunda biraz yeterli bilgiye sahip olması gerekiyor. İyi çalışmaları gerekiyor. Bunu da vatandaşımız takdir edecek diye düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

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