Mevlüt Uysal: "Gençlere Daha Çok Fırsat Verilmeli"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Fatih Mahallesi'nde gençlerle bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Fatih Mahallesi'nde gençlerle bir araya geldi. "Gençlere fırsat verildiğinde yapamayacakları şey yok" diyen Başkan Uysal, "Benim bir sloganım vardı. Eğitime ve gençlere pozitif ayrımcılık. Aynı slogan Büyükçekmece'de de geçerli" ifadelerini kullandı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü. Gün içerisinde Tepecik Mahallesi'nde Erzurumlular Derneği'nin düzenlediği programa katılan Uysal, Büyükçekmece için projelerini anlattı ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Gece ise Fatih Mahallesi'nde Büyükçekmeceli gençlerle bir araya gelen Başkan Uysal'a, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ile üç dönem Gürpınar Belediye Başkanlığı yapan Velittin Küçük eşlik etti.



"EĞİTİME VE GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK"



Başkan Uysal'ı Büyükçekmeceli yüzlerce genç meşaleler, sloganlar ve alkışlarla karşıladı.



'Bu millet hizmet bekliyor' diyen Uysal, 'Başakşehir'de benim bir sloganım vardı. Eğitime ve gençlere pozitif ayrımcılık. Aynı slogan Büyükçekmece'de de geçerli. Eğitime ve gençlere pozitif ayrımcılığa devam. Çünkü geleceğimiz gençlere bağlı. Gençlerimiz sağlamsa, ayaktaysa ülkesine sahip çıkıyorsa geleceğimizden eminiz. Eğer gençlerimiz sıkıntıdaysa, dağınıksa o zaman geleceğimizden endişeliyiz. Bir ilçeyi en güzel ilçe yapsak bile gençleri yetiştirip de bunun devamını getirecek bir yapı kuramadıysak geçmiş olsun bize' şeklinde konuştu.



"SADECE BÜYÜKÇEKMECE'NİN KADERİNİ DEĞİL ÜLKEMİZİN KADERİNİ DEĞİŞTİRİRİZ"



Başkan Uysal spora meyilli öğrencilerin de bu hünerlerini göstermeleri için fırsat oluşturduklarını kaydederek, "Spor akademileri için de öğrencilerimize 6 ay boyunca eğitim veriyoruz. Bu eğitim sonrasında yetenek sınavı ile spor akademilerine öğrenci alıyoruz. Akademide okuyan bu gençlerimiz yaz aylarında da belediyemizin yaz spor okullarında eğitmen abi olarak çalışıyor ve 4 ay boyunca maaş alıyor. Bu yöntemle 150'nin üzerinde spora meyilli öğrencimiz spor akademisine gitti" diye konuştu.



Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Büyükşehir Belediyesi olarak Fatih Yedikule'de buz paten pisti var. Uyuşturucu bağımlısı gençlerimizi oraya alıştırdık Buz Hokeyi ekibi kurduk. O ekiple Avrupa şampiyonu olarak dünya şampiyonluğu maçına gittik. Uyuşturucu bağımlısı ailesine ve kendisine zararlı bir genç ülkesine madalya kazandıran, milli marşı okutan, bayrağımızı göndere çektiren bir genç haline geldi. Biz bunları gençlere pozitif ayrımcılık diyerek yaptık. Biz bunları yaptığımızda Büyükçekmece'nin kaderini, Büyükçekmece'de yaşayanların kaderini değiştiririz. Sadece Büyükçekmece'nin kaderini değil ülkemizin kaderini değiştiririz arkadaşlar."



"BELEDİYENİN HİZMET EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANIYOR"



Uysal, bir gencin, "Yaz aylarında denize girerken oradaki esnaflar bizden şezlong parası istiyor ve kötü davranıyorlar. Siz bu konuda ne gibi çözüm sunacaksınız?" şeklinde sorusuna, "Biz getireceğimiz uygulamalarla hem vatandaşımız rahat edecek hem de esnafımız daha çok kazanacak" dedi. Uysal şöyle devam etti: "Biz sahillerimizi vatandaşlara açacağız dediğimizde onlar da çıkıp, 'Mevlüt Uysal seçildiğinde esnafı sahilden kaldıracak' diyorlar. Aslolan esnafımızın daha fazla kazanmasını sağlamaktır. Bunun için belediyenin sahillere hizmet etmesi ve oraları tamamen açması gerekiyor. Esnafımızın yiyecek içecek satarken şezlongla uğraşması zor. Vatandaşları takip etmesi zor. Şezlong satarak kazanacağından daha fazlasını oraya gelecek daha çok kişiye yiyecek içecek satarak kazansa daha iyi değil mi? Geçen hafta İçişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile sahili dolaştık. O sahildeki tüm hizmetleri belediyenin verdiğini düşünün. Belediyenin hizmet verdiği o sahilde vatandaşlarımız denize girip çıktıktan sonra yiyeceğini yiyip, içeceğini içtikten sonra esnafımız şezlongdan kazandığından daha fazlasını kazanmaz mı? Biz sahiller vatandaşımıza açılacak dediğimizde onların esnafımıza, "Sizi sahilden kaldıracaklar" demelerinin sebebi bu. Oysa biz yaptıklarımızla esnafımıza daha çok kazandıracak, vatandaşlarımızın da denize rahat girip çıkmasını sağlamış olacağız. Esnafımızla vatandaşlarımız arasında böyle tartışmaların çıkmasının sebebi şimdiki belediyenin hizmet eksikliğinden kaynaklanıyor."



Başkan Uysal programın ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Uysal, Büyükçekmece sahilinde bir süre daha yürüyerek vatandaşlar sohbet etti. - İstanbul

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