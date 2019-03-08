Mevlüt Uysal, İsmek'li Kadınları Ziyaret Etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de İstanbul Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İSMEK) merkezini ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de İstanbul Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İSMEK) merkezini ziyaret etti.







8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Uysal'ı kadın eğitmen ve kursiyerler karşıladı. Burada kursiyer ve eğitmenlere seslenen Uysal, İSMEK'in dünyanın en büyük açık üniversitesi olduğunu söyledi.







Büyükçekmece'de 3 bini kadın olmak üzere 4 bin öğrencileri olduğunu söyleyen Uysal, "İSMEK, 1994'te sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile başlayıp bugüne kadar bu süreçte değişik aşamalar geçirdi. Bugün itibariyle İSMEK açık üniversite. Şu anda yıllık 285 bin öğrenciye kurslar veriyoruz. Gerçekten güzel bir aşama kat etti. Burada özellikle Korece kursu varmış. Bu, özel sektörün bile yapamadığı bir hizmet. Bunun İSMEK olarak verilmesi gerçekten güzel. Yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Ama asıl teşekkürü sizlere ediyoruz. İlgi gösteriyorsunuz, takip ediyorsunuz. Kurslara geliyorsunuz. Sizin sayenizde bu noktalara geldi" diye konuştu.







Konuşmanın ardından Uysal'a kursiyerler tarafından tablo ve porselen hediye edildi. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İmamoğlu'ndan Kadınlara Özel Seçim Vaadi: 8 Mart Tatil Günü Olacak, Çalışmayacaklar

Psikolojik Sorunlar Yaşayan Genç Adam, Aracını Denize Uçurdu

2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 4 Kişiyi Öldüren Şinasi Gürkan Tutuklandı

Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı