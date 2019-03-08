Son Dakika Haberleri: Mevlüt Uysal, İsmek'li Kadınları Ziyaret Etti

Mevlüt Uysal, İsmek'li Kadınları Ziyaret Etti

9 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de İstanbul Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İSMEK) merkezini ziyaret etti.

Mevlüt Uysal, İsmek'li Kadınları Ziyaret Etti, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de İstanbul Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İSMEK) merkezini ziyaret etti.

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Uysal'ı kadın eğitmen ve kursiyerler karşıladı. Burada kursiyer ve eğitmenlere seslenen Uysal,  İSMEK'in dünyanın en büyük açık üniversitesi olduğunu söyledi.

 

Büyükçekmece'de 3 bini kadın olmak üzere 4 bin öğrencileri olduğunu söyleyen Uysal, "İSMEK, 1994'te sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile başlayıp bugüne kadar bu süreçte değişik aşamalar geçirdi. Bugün itibariyle İSMEK açık üniversite. Şu anda yıllık 285 bin öğrenciye kurslar veriyoruz. Gerçekten güzel bir aşama kat etti. Burada özellikle Korece kursu varmış. Bu, özel sektörün bile yapamadığı bir hizmet. Bunun İSMEK olarak verilmesi gerçekten güzel. Yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Ama asıl teşekkürü sizlere ediyoruz. İlgi gösteriyorsunuz, takip ediyorsunuz. Kurslara geliyorsunuz. Sizin sayenizde bu noktalara geldi" diye konuştu.

 

Konuşmanın ardından Uysal'a kursiyerler tarafından tablo ve porselen hediye edildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:51 Kaynak: DHA

İstanbul, Büyükçekmece, Mevlüt Uysal, Uysal, Güncel
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