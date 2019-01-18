Mevlüt Uysal, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmalarına devam ediyor.



Büyükçekmece'deki 24 mahalleye seçim irtibat büroları kurduran Uysal, mesaisinin çoğunluğunu aday olduğu ilçede geçiriyor.



Uysal, her gün farklı organizasyonlarla Büyükçekmeceli seçmenlerle bir araya gelerek hayata geçirmeyi planladığı projeleri hakkında bilgi veriyor.



Bu kapsamda 24 mahalle muhtarıyla buluşan Uysal, onlarla kahvaltı yaptı. Muhtarların şikayet ve dileklerini dinleyen Uysal, seçilmesi halinde Büyükçekmece'de yapacaklarını anlattı.



Yaklaşık üç saat süren toplantının ardından Büyükçekmece Merkez Camisi'nde cuma namazını kılan Uysal, daha sonra çay ocağını ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla sohbet etti.



Burada gazetecilere açıklama yapan Uysal, "Artık seçim atmosferine giriyoruz. Bu kapsamda, bugün Merkez Camisi'nin etrafındaki esnaf kardeşlerimize selam verelim dedik. Büyükçekmece, İstanbul ve Türkiye için hayırlı olsun." dedi.



Açıklamanın ardından Uysal ve beraberindekiler, Nutuk Caddesi'ndeki esnafı gezdi, onlarla sohbet etti ve hayırlı işler diledi.



Esnafa karanfil dağıtan Uysal, bir dükkanda Hatay dürümü ve kaşarlı Adana böreğinin tadına baktı ve kendisini takip eden gazetecilere de börek ikram etti.



Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmalarını geç saatlere kadar sürdürdü.

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