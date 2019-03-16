Son Dakika Haberleri: Mevlüt Uysal: "Okula İki Çift Ayakkabı Değiştirerek Giden Çocuktan Hepimiz Utanmalıyız"

Mevlüt Uysal: "Okula İki Çift Ayakkabı Değiştirerek Giden Çocuktan Hepimiz Utanmalıyız"

29 dakika önce

Mevlüt Uysal: "Okula iki çift ayakkabı değiştirerek giden çocuktan hepimiz utanmalıyız" Uysal, Büyükçekmece'de il derneklerini ziyaret ettiİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de mahalleleri gezerek il...

Mevlüt Uysal: "Okula iki çift ayakkabı değiştirerek giden çocuktan hepimiz utanmalıyız"
Uysal, Büyükçekmece'de il derneklerini ziyaret etti

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de mahalleleri gezerek il derneklerini ziyaret etti. Vatandaşların, çamurlu yollardan şikayetçi olması üzerine cevap veren Uysal, "İstanbul'un bir ilçesinde, Büyükçekmece'nin bir mahallesinde okula, iki çift ayakkabı değiştirerek giden çocuktan hepimizin utanması lazım" dedi.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Büyükçekmece'de seçim çalışmalarını sürdüren Mevlüt Uysal, mahalleleri gezerek il derneklerini ziyaret etti. Yoğun programında Büyükçekmece Erzurumlular Derneği, Türkoba'daki Trabzonlular Derneği, Çorumlular Derneği, Çayırlar Mevkii ve Pınartepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Uysal, projelerini anlatarak vatandaşların sorunlarını dinledi.
"Buraya şehir demeye bin şahit ister"
Büyükçekmece'de birçok mahallenin belediye hizmetlerinden yeterince faydalanamadığı ifade eden Mevlüt Uysal, "Bu bölgede her şey değişecek. Sadece bir şeyi değiştirmeyeceğiz burası her şeyiyle bir şehir olacak. Siz, Karadenizlisiniz iyi bilirsiniz. Bu kadar güzel bir yerin şehirleşmesi lazım. Alt yapısıyla, hizmetleriyle, kapalı pazar yerleriyle ve nihayetinde okula giden çocukların okuluyla, okuldan çıktıktan sonra gideceği spor salonuyla, kapalı yüzme havuzuyla, halı sahalarıyla oyun parklarıyla, sosyal tesisleriyle, ailecek göl kenarına gittiğinizde yürüyüş alanlarıyla birlikte şehir olması lazım buranın" şeklinde konuştu.
"Önümüzdeki kış çamura basmadan evinize gideceksiniz"
Türkoba mahallesinde yaşayan İbrahim Eserdeniz'in, 'Çamurdan dolayı çocuklarımızı öğretmenler okula almıyor. Çocuklarımız iki çift ayakkabıyla okula gidiyor. Bir çifti giderken giyiyor. Diğerini de okulda giyiyor' demesi üzerine Uysal, "Büyükçekmece'de 31 Mart'tan sonra, biz kazanırsak önümüzde ki kış hiç kimse çamura basmadan evine ulaşabilecek. Her şeyden önce asfaltları atacağız. İstanbul'un bir ilçesinde, Büyükçekmece'nin bir mahallesinde okula, iki çift ayakkabı değiştirerek giden çocuktan hepimizin utanması lazım" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:23 Kaynak: İHA

İstanbul, Büyükçekmece, Mevlüt Uysal, Uysal, Genel
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