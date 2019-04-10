Mevlüt Uysal: "Seçimlerin Bu Şaibeden Kurtulması Adına Öncelikle Büyükçekmece Seçimlerinin İptal...
1 saat önce
Mevlüt Uysal: "Seçimlerin bu şaibeden kurtulması adına öncelikle Büyükçekmece seçimlerinin iptal edileceğini düşünüyorum.
Mevlüt Uysal
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:31 Kaynak: AA
: "Seçimlerin bu şaibeden kurtulması adına öncelikle Büyükçekmece
seçimlerinin iptal edileceğini düşünüyorum."
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