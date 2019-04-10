Son Dakika Haberleri: Mevlüt Uysal: "Seçimlerin Bu Şaibeden Kurtulması Adına Öncelikle Büyükçekmece Seçimlerinin İptal...

Mevlüt Uysal: "Seçimlerin Bu Şaibeden Kurtulması Adına Öncelikle Büyükçekmece Seçimlerinin İptal...

1 saat önce

Mevlüt Uysal: "Seçimlerin bu şaibeden kurtulması adına öncelikle Büyükçekmece seçimlerinin iptal edileceğini düşünüyorum.

Mevlüt Uysal:
Mevlüt Uysal: "Seçimlerin bu şaibeden kurtulması adına öncelikle Büyükçekmece seçimlerinin iptal edileceğini düşünüyorum."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:31 Kaynak: AA
Büyükçekmece, Mevlüt Uysal, Güncel
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