Mevlüt Uysal, Zorunlu Nüfus Mübadelesi'nin 96. Yılı Anısına Düzenlenen Geceye Katıldı

? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Zorunlu Nüfus Mübadelesi'nin 96. yılı anısına düzenlenen geceye katıldı.

Büyükçekmece'de bir otelde, Zorunlu Nüfus Mübadelesi'nin 96. yılı anısına Lozan Mübadele Derneği'nin düzenlediği geceye Mevlüt Uysal'da katıldı. Yoğun katılımın olduğu gecede Mevlüt Uysal, konuşma gerçekleştirdi.



'HER ZAMAN BİRBİRİMİZLE GURUR DUYDUK?



Mübadillerin hayat hikayelerini bildiklerini ve o dönemde yaşanan sıkıntıları çözmek adına ve o insanları Türkiye'ye getirme adına mücadele verildiğini ifade eden Başkan Mevlüt Uysal, 'Geçmişimize baktığımız zaman aynı aileden, aynı akrabadan... Osmanlı dağıldıktan sonra da yine devletine ve Anadolu'ya sahip çıkmışız. Her zaman birbirimizle gurur duyduk ve gurur duymaya da devam edeceğiz' diye konuştu.



'ATALARININ DOĞDUĞU YERLERİ GÖRMELERİ ADINA GİRİŞİMDE BULUNULABİLİR?



Lozan Mübadele Derneği Başkanı Şule Kocaman'ın, 'Atalarımızın doğduğu yere hep beraber gitmek istiyoruz' şeklindeki isteğine Başkan Uysal, şöyle karşılık verdi:



'Geçmişte Başakşehir'de yaşayan muhacir vatandaşlarımızı her yıl 1 otobüsle memleketlerine götürüyorduk. Şimdi de burada 15 Mart'ta bir otobüsümüz gidiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Alanyalı. O da mübadillerin akrabası. Buradan giden Rum vatandaşları, Avrupa Birliği pasaportu taşıdıkları için buraya rahat gelebiliyorsa, 'bizde gidebilir miyiz" şeklinde bir girişim yapılabilir. Ben yapılabileceğini düşünüyorum. Atina'da Rumların kurduğu 'Alaiye Mahallesi' var. Onlarda zaman zaman gelir Alanya'yı ziyaret eder. Ülkemize gelen mübadillerin de gidip, atalarının doğduğu yerleri görmeleri adına girişimde bulunulabilir. Ben başkanımızın söylediği şeyleri, ben Dışişleri Başkanı'mıza ileteceğim.? - İstanbul

