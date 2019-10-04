Mevsim değişirken araçlara '10 nokta kontrolü'

Yaz boyunca kuru hava, sıcak, tozlu ortam veya yüksek nem gibi koşullarda farklı devir ve sürelerde kullanılan araçlar, mevsim geçişlerinde mutlaka bakıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Uzmanlar, mevsim geçişlerinde aracın '10 Nokta Kontrolleri'nin yapılması ile Sonbahar ve Kış aylarında yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçildiğine dikkat çekti.



Mobil Oil Türk A.Ş.'nin yağ değişimi ve bakım hizmetleri verdiği Mobil 1 Center noktalarında, her bir müşterinin aracı ücretsiz 10 nokta kontrolünden geçtiği açıklandı. Yapılan bilgilendirmede; özellikle mevsim geçişlerinde, değişen iklim şartlarına karşı araçların sağlıklı bir şekilde hazırlanması için elzem olan bu kontroller, araç güvenliğine katkı sağlarken sürüş performansını iyileştirdiği kaydedilirken, özellikle yaz boyunca kuru hava, sıcak, tozlu ortam veya yüksek nem gibi koşullarda farklı devir ve sürelerde kullanılan araçlar, mevsim geçişlerinde mutlaka bakıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.



Mobil 1 Center uzmanları aracın '10 Nokta Kontrolleri'ni şöyle sıraladı:



"Şanzıman/Şanzıman Yağı Şanzıman bakımında esas olan yağ kaçağı kontrolüdür ve bu kontrol, aracı olası büyük arızalardan koruyabilir. Baskı balata ya da debriyaj balatası olarak bilinen şanzıman sistemi parçaları da ömürleri dolduğunda mutlaka değiştirilmelidir.



Silecek lastiği İhmal edilmesi muhtemel olabilen ve yağışlı günlerde ya da çamurlu arazilerde değeri daha fazla anlaşılan silecek lastiklerinin yıpranma kontrolü, çoğu zaman hayat kurtarıcı olmuştur.



Cam Suyu Cam suyuna antifriz ilavesi yapılarak camların donmasını engellemek adına soğuk havalara hazır olması gerekir.



Direksiyon Hidroliği Sızıntı olasılığı düşük de olsa, hidrolik direksiyon sistemlerinde kullanılan hidrolik yağı kontrol edilmeli ve eksik olması durumunda tamamlanmalıdır.



Akü Kış ayları yaklaşırken zayıf akülerin şarj ettirilmesi veya akünün yenilenmesi, su seviyelerinin ve elektrot seviyelerinin kontrol edilmesi, uzun süre kullanılmayacaksa kutup başlarının sökülmesi gibi kontrol ve müdahaleler yapılmalıdır.



Farlar Gece araç kullanımı ile birlikte görüş mesafesinin düştüğü sisli hava şartları gibi koşullarda farlar daha fazla kullanılır. Bu nedenlerden dolayı yol ve sis farlarının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.



Soğutma Suyu Motor soğutma suyunun donarak silindir bloğunun çatlamaması ve çeşitli arızalara neden olmaması için antifriz seviyesi kontrolü sağlanmalıdır.



Fren Hidroliği Standart kullanım ömrü 2 yıl olan ve fren performansı açısından büyük önem arz eden fren hidroliği, ömrünün dolması beklenmeden mevsim geçişlerinde özellikle kontrol edilmelidir.



Lastik Diş derinliği 1,6 mm olan lastik diş derinliği yasal sınırı, kış lastiklerinde 4 mm altına düştüğünde lastiklerin yenilenmesini beraberinde getirmektedir. Diğer taraftan aynı aks üzerinde bulunan 2 lastik arasındaki aşınma farkı, 5 mm'den fazla olmamalıdır.



Lastik Havası Kış mevsiminde yaşanan sıcaklık düşüşü, lastiklerin hava basınç değerinin otomatik olarak azalmasına neden olacağından, doğru basınç oranlarının kontrolü yapılmalı ve kış mevsimi standartlarındaki lastikler kullanılmalıdır". - İSTANBUL