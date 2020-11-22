Mevsim değişti, doğa değişti - Son Dakika

Mevsim değişti, doğa değişti

22.11.2020 07:33
Mevsim değişti, doğa değişti, System.String[]

SESİNE BİR ÖMRÜ ADAYANLAR VARSAKABilinen en iyi ötücü kuşlardan... Onun sesine ömrünü adayan insanlar var. ve şanslıyız ki bugünlerde Türkiye'nin her yerinde görmek mümkün.

SESİNE BİR ÖMRÜ ADAYANLAR VAR

SAKA

Bilinen en iyi ötücü kuşlardan… Onun sesine ömrünü adayan insanlar var. ve şanslıyız ki bugünlerde Türkiye'nin her yerinde görmek mümkün. Otsu bitkilerin zengin olduğu ağaçlık alanlar, bozkırlar, orman açıklıkları, fundalıklar, makilikler, dikenlik açık alanlar, akarsu başları, bahçeler ve köyler arzı endam ettiği yerler. Ama İstanbul gibi büyük şehirlerde görmek istiyorsanız bakmanız gereken yer çınar ağaçları. Bu ağacın tohumları en sevdiği yiyecekler listesinin başında geliyor.

ŞARKIYI TAKİP EDİN, ONU BULACAKSINIZ

KIZILGERDAN

Sokağa atılmış çaydanlık, bot, sepet, palto cebi... Kızılgerdanlar böyle sıradışı yerlere yuva yapmalarıyla meşhur. Bir nevi nerede akşam orada sabah... Erkekleri pek agresif. Hele alanlarına başka bir erkek girmeyegörsün. Rakiplerine kızgınlıklarını önce sesleri, sonra kabaran tüyleriyle gösteren kızılgerdan erkeği, sonuç alamazsa saldırıp gözünü oymak, yere atmak, gagalamak gibi maçoluklar yapabiliyor. Buna karşın başka tür kuşların yavrularını besleyecek kadar da şefkatli bir tür. Bugünler onların günleri. Şehirlerin her yerinde rastlamak mümkün…

KİM DEMİŞ KIŞIN ÇİÇEK OLMAZ DİYE?

FUNDA

"Kışın çiçek olmaz" diyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. Bugünlerde Ömerli Baraj Gölü ile çevresindeki tepelerin üzerinde bozulmadan kalmış, yarı doğal orman ve fundalıklara bir yolculuk yapacak olursanız sizi ya bembeyaz ya da mosmor tepeler karşılayacak. Dünyada geniş çaplı fundalıklar sadece Avrupa'nın batı kıyı şeridinde, Güney Afrika'nın yüksek kesimlerinde ve İstanbul yakınlarında var. İstanbul Ömerli Barajı Havzası'ndaki fundalıklar, yaklaşık 11 bin hektar alanıyla, dünyanın bozulmadan yekpare kalan en nadir fundalığı.

AKDENİZ'DE TOPLANMAYA BAŞLADILAR

SULTAN KELEBEĞİ

Onların göç zamanındayız. "Dünyanın en naif canlılarından olan kelebekler ne kadar yol alabilir" demeyin. Rüzgarı at gibi kullanıp binlerce kilometre gidebiliyor. Avrupa'dan gelip Akdeniz'de toplanmaya başlayan sultan kelebekleri ocak ayının sonlarına kadar burada yaşayacak. Ülkemizin en güzellerinden biri kabul edilen sultan kelebekleri hava soğuk olduğunda okaliptüs ağacına çıkıyor ve bütün vücut fonksiyonlarını durdurarak adeta donuyor. Hava sıcaklığı 13-14 dereceyi bulduğunda vücudunu tekrar aktif hale getiriyor. En büyük besin kaynağı zehirli bir çiçek olan ipekotu ve yine zehirli olan sütlüsarmaşık.

YETER Kİ GÜNEŞ OLSUN, MEVSİM FARK ETMİYOR

ATALANTA

Burnunuzun ucuna kelebek konduysa işte o budur. En insan canlısı kelebek! Bahardan aralık ayına kadar görülebilir. Aralık ayının sonlarına kadar bu kelebeğe, deniz kıyısı ve şehir bahçelerinden en yüksek dağların tepelerine kadar hemen her yerde rastlanabilir. Kış uykusuna yatan yetişkinler güneşi gördüğünde kısa süreliğine de olsa canlanarak etrafta uçmaya başlıyor.

DURUYOR DURUYOR KIŞIN AÇIYOR

SİKLAMEN

Siklamen kışın karşılaşabiliceğiniz çiçeklerden. Havaların ısınınca uykuya geçip tüm yaşamsal faaliyetleri durduran ve havaların tekrardan soğumaya başlamasıyla filizlenip çiçek açan bu türü Akdeniz boyunca her yerde görmek mümkün. Türkiye bu konuda dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Ülkemizde 10 siklamen türü mevcut ve bunların dört tanesi yeryüzünde sadece Anadolu'da var.

KISA KISA...

Yaşlı ağaçlar daha çok karbon depoluyor

ABD'de Washington ve Oregon'daki ağaçları inceleyen araştırmacılar çapı 53.5 santimetreden fazla olan ağaçların orman popülasyonunun yalnızca yüzde 3'ünü oluşturduğunu ancak toplam karbon deposunun yüzde 42'sini karşıladığını ortaya koydu. Bulgularını Frontiers dergisinde yayımlayan araştırmacılar, bu bilginin iklim acil durumuyla mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarını azaltmak için kullanılabileceğini öne sürüyor.

Dörtte biri yok oldu

Brezilya'daki Pantanal, dünyanın en büyük tropikal sulak alanı. 140 bin kilometrekare civarında bir alana yayılan alan jaguarlar, tapirler, nesli tükenmekte olan dev susamuru ve parlak mavi sümbül papağanları gibi nice canlıya ev sahipliği yapıyor. Ancak ne var ki alanının yaklaşık dörtte biri, bu yıl, iklim değişikliğiyle birlikte artan kuraklıkların da etkisiyle orman yangınlarında yok oldu.

Mevsim değişti, doğa değişti

İstanbul, Türkiye, Akdeniz, Akarsu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mevsim değişti, doğa değişti - Son Dakika Magazin


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