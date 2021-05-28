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"Mevsim değiştiren" Eğribel Tüneli, virajları bertaraf edip yolu kısaltacak - Son Dakika

"Mevsim değiştiren" Eğribel Tüneli, virajları bertaraf edip yolu kısaltacak

28.05.2021 11:12

Giresun'un iç kısımdaki ilçeleri ve Sivas ile ulaşımının sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünel, virajları bertaraf edip yolu kısaltarak zaman ve konforlu ulaşım sağlayacak.

Giresun'un iç kısımdaki ilçeleri ve Sivas ile ulaşımının sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünel, virajları bertaraf edip yolu kısaltarak zaman ve konforlu ulaşım sağlayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İç Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan, Sivas-Giresun güzergahında Şebinkarahisar ilçesinde yer alan Eğribel Tüneli'nin toplam uzunluğu çift tüp şeklinde 11 bin 810 metre olacak.

Kazı çalışmaları tamamlanan 5 bin 900 metrelik çift tüpten oluşan tünelin şu ana kadar sağ tüpünde 4 bin 796, sol tüpünde ise 36 metre nihai beton kaplama çalışması yapıldı. Tünelin hizmete girmesiyle ulaşım 2 bin 200 metre yerine 1860 ve 1710 metre seviyesinde sağlanacak.

Tünelle, kış mevsiminde tipi ve fırtına nedeniyle ulaşımın zaman zaman durduğu Eğribel Geçidi'ndeki güvenlik tehditleri ortadan kalkacak. Yol 6,5 kilometre kısalarak zamandan 25 dakika tasarruf sağlanacak.

Kesintisiz trafik akışı ve konforlu ulaşım sağlayacak tünel, böylece bölgenin ticaret, ekonomi, sanayi ve turizmine katkı sunacak.

Tünel ayrıca iklimler arası geçiş noktasında yer alıyor. Tünelin bir ucunda Karadeniz'in yeşil çayırları ve ormanları yer alırken, diğer ucunda karasal iklimin bozkırları bulunuyor. Tünelin kuzeyinde sisli ve bulutlu hava hakim olabilirken, güney tarafında ise güneşli ve açık havayla karşılaşılabiliyor.

Tünel, bu yönüyle seyahat edenlerin 5 dakikada bozkırdan yeşile, yeşilden bozkıra farklı hava şartlarına geçişini sağlıyor.

İnşaatta tünel şefi olarak görev yapan Yaşar Gümrükçüoğlu, AA muhabirine, tünelin yapılma amacının kış şartlarından etkilenmeden rahat şekilde Şebinkarahisar ve Giresun arasında ulaşımın sağlanması olduğunu söyledi.

Tünelde kazı ve destekleme çalışmalarının tamamen bittiğini anlatan Gümrükçüoğlu, "Şu anda betonlama aşaması sürüyor. Bu aşama, kazı ve destekten sonra nihai kaplama, kemer beton çalışmasıdır. Sağ tüpte bu çalışmalar bitmek üzere, sol tüpte devam ediyor." diye konuştu.

"Yarım asırlık rüyamız da gerçekleşmiş olacak"

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı ise çetin geçen kış aylarında kar, tipi, fırtına ve buzlanma nedeniyle Eğribel Geçidi'nde ulaşımda zaman zaman aksama yaşandığına dikkati çekti.

Eğribel Tüneli sayesinde geçitte yaşanan bu sıkıntıların tamamen sona ereceğini belirten Yılancı, "Konforlu ulaşımla Şebinkarahisar ve bölge insanı, kışın da ticaretten turizme her yönüyle bundan faydalanmış olacak. Eğribel Geçidi'ndeki sıkıntıları sona erdirecek bu proje sayesinde yarım asırlık rüyamız da gerçekleşmiş olacak." dedi.

Yılancı, tünelin sadece Giresun ve Şebinkarahisar ölçeğinde değil ülke genelinde de büyük önem taşıdığına işaret ederek, " Doğu Karadeniz'den İç Anadolu ve Akdeniz'e uzanan önemli bir ulaşım ağının da bir parçası. Doğu Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan en kısa güzergah olan Giresun-Şebinkarahisar-Sivas kara yolu, Eğribel Tüneli ile hem daha kısa hem de daha güvenilir hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Mevsim değiştiren Eğribel Tüneli, virajları bertaraf edip yolu kısaltacak
Mevsim değiştiren Eğribel Tüneli, virajları bertaraf edip yolu kısaltacak
Mevsim değiştiren Eğribel Tüneli, virajları bertaraf edip yolu kısaltacak
Mevsim değiştiren Eğribel Tüneli, virajları bertaraf edip yolu kısaltacak
Mevsim değiştiren Eğribel Tüneli, virajları bertaraf edip yolu kısaltacak

Şebinkarahisar, Karadeniz, Giresun, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Mevsim değiştiren' Eğribel Tüneli, virajları bertaraf edip yolu kısaltacak - Son Dakika


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