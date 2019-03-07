Son Dakika Haberleri: Mevsim Geçişlerinde Alerji ve Göz Kuruluğuna Dikkat

Mevsim Geçişlerinde Alerji ve Göz Kuruluğuna Dikkat

1 saat önce

Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, mevsim değişimleriyle birlikte hava koşullarına bağlı olarak gözlerde kuruluk ve alerji görülebildiğini söyledi.

Mevsim Geçişlerinde Alerji ve Göz Kuruluğuna Dikkat, System.String[]
Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, mevsim değişimleriyle birlikte hava koşullarına bağlı olarak gözlerde kuruluk ve alerji görülebildiğini söyledi. Uzun süre bilgisayar kullanımının da göz kuruluğunu artıran önemli etkenler arasında yer aldığını hatırlatan Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, "Göz kuruluğundan kaynaklanan; batma, yanma, yorgunluk, aniden sulanma gibi şikayetlerle başvuran hastalar için; suni gözyaşı, gözyaşı ritmini artırıcı damlalar ve gözyaşı kanallarına tıkaç koyma yöntemlerinden oluşan bir tedavi uyguluyoruz" dedi. Göz kuruluğunun yalnızca mevsimsel olarak ortaya çıkmadığını hatırlatan Kahraman, "Vücut kaynaklı etkenlerin yanı sıra; romatizmal hastalıklar, tiroid bazlı ilaçlar ve gençlerin kullandığı bazı sivilce ilaçları da kuruluk seviyesini artırabiliyor" diye konuştu. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında görülen alerjik konjonktiviti, polen, güneş ışığı, ev tozları ve evcil hayvanlar gibi unsurların tetiklediğini kaydeden Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, bu rahatsızlık için de antihistaminik ve kortizon içeren damla tedavisi uygulandığı bilgisini verdi. Gözleri su ve elleri de sabunlu suyla yıkamanın alerjinin getirdiği etkileri azalttığına dikkat çeken Kahraman, gözleri kaşıma ve ovuşturmanın göz sağlığı açısından doğru olmadığını sözlerine ekledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

Hanife, Güncel
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