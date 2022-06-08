Uzmanlar mevsim geçişinde alerjisi olanların dikkat etmesi gereken noktaları anlattı - Son Dakika
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Uzmanlar mevsim geçişinde alerjisi olanların dikkat etmesi gereken noktaları anlattı

08.06.2022 15:27

Uzmanlar mevsim geçişinde alerjisi olanların dikkat etmesi gereken noktaları anlattıİSTANBUL Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.

Uzmanlar mevsim geçişinde alerjisi olanların dikkat etmesi gereken noktaları anlattı

İSTANBUL Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Engin Atay, bağışıklık sisteminin bir bozukluğu olan alerjinin, özellikle bahar ve yaz aylarında yaşam kalitesini düşüren reaksiyonlara neden olabildiğini, hava durumundaki değişimlerin ise insan psikolojisini olumsuz etkilediğini belirtti.

Bağışıklık sisteminin bir bozukluğu olan alerji, özellikle bahar ve yaz aylarında yaşam kalitesini düşüren reaksiyonlara neden olabiliyor. Bağışıklık sisteminin immünoglobülin-E adı verilen bir antikor tarafından fazla uyarılması sonucu ortaya çıkan yanlış alarm durumu vücudun pek çok bölgesini etkileyebiliyor. Prof. Dr. Ahmet Engin Atay, alerjiye karşı ilk önlemin korunmaktan geçtiğini söyledi. Atay, hava durumundaki değişimlerin ise insan psikolojisini olumsuz etkilediğini söyledi.

"En sık gördüğümüz hastalıklar enfeksiyon hastalıkları"

Konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Engin Atay, "Özellikle mevsim değişimlerinde ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde hava değişimine bağlı olarak insanlarda bazı hastalıkları daha sık görüyoruz. Ama özellikle belli duyarlı gruplarda örneğin 65 yaş üstü, yeni doğanlar, gebeler ya da kronik hastalığı olanlar gibi bireylerde bu durumları daha sık ve daha bariz görüyoruz. En sık gördüğümüz hastalıklar enfeksiyon hastalıkları, özellikle grip ve diğer viral hastalıkları biz mevsim ve hava değişiminin daha bariz olduğu dönemlerde sık görüyoruz. En baş nedeni de bağışıklık sistemindeki değişiklikler. Bağışıklık sisteminin gücünü belirleyen genetik faktörler ama onun dışındaki bazı faktörler de belirliyor. Beslenmemiz, egzersiz yapıp yapmamamız, uyku düzenimiz, yeterli sıvı alıp almamamız gibi durumlarda belirliyor. Biz hastalara özellikle yeterli sıvı almalarını en başta çok önemle belirtiyoruz. Onun dışında spor ya da egzersiz yapmalarını öneriyoruz. Yine bu durumda kronik hastalığı varsa kendi hekimi tarafından egzersiz yapabileceğini veya ne miktarda egzersiz yapabileceğinin bilgisini almasını öneriyoruz. Onun dışında en az 6-8 saat uyku her bireyin bağışıklık sistemini zinde tutması için önemli. Bizim mevsim değişikliğinde gördüğümüz hastalıklar dışında, bir de insanların psikolojik durumlarında değişiklik görebiliyoruz. Özellikle biraz daha hayattan az zevk alma ve depresif semptomlar görebiliyoruz. Bazen kişiler bunu net olarak fark etmiyor ama yorgunluk, huzursuzluk, halsizlik gibi dışa vurabiliyor. Bunları daha çok görüyoruz. Bunun dışında alerjik durumları daha sık görüyoruz" dedi.

Uzmanlar mevsim geçişinde alerjisi olanların dikkat etmesi gereken noktaları anlattı
Uzmanlar mevsim geçişinde alerjisi olanların dikkat etmesi gereken noktaları anlattı
Uzmanlar mevsim geçişinde alerjisi olanların dikkat etmesi gereken noktaları anlattı
Uzmanlar mevsim geçişinde alerjisi olanların dikkat etmesi gereken noktaları anlattı
Uzmanlar mevsim geçişinde alerjisi olanların dikkat etmesi gereken noktaları anlattı
Uzmanlar mevsim geçişinde alerjisi olanların dikkat etmesi gereken noktaları anlattı

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Kaynak: İHA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzmanlar mevsim geçişinde alerjisi olanların dikkat etmesi gereken noktaları anlattı - Son Dakika

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