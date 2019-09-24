Mevsim geçişlerinde kahve ve kola yerine bitki çayı tüketin!

Diyetisyen Nail Emre Koyunlu, "Mevsim değişikliğinde oluşabilecek gribal enfeksiyon gibi olumsuzluklarla baş etmek için sağlıklı beslenip bol sıvı tüketerek, düzenli egzersiz yaparak bağışıklık sisteminizi güçlendirin." dedi.

Mevsimsel değişikliklerden etkilenmemek ve bu dönemlerde oluşabilecek hastalıkları rahat atlatabilmek için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyleyen Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden Diyetisyen Nail Emre Koyunlu, vatandaşlara, giyim, uyku ve beslenmede daha özenli olmaları çağrısında bulundu. Mevsim değişikliğinin bağışıklık sistemini etkilediğine de dikkat çeken Diyetisyen Koyunlu, sağlıklı beslenmenin mevsim değişikliğinde oluşabilecek olumsuzluklarla baş etmek için çok önemli olduğunu vurguladı.

KOYUNLU: BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİN

Mevsim değişikliği nedeniyle artan enfeksiyon hastalıklarına yakalanmamak için vitamin ve mineral yönünden zengin besinler tüketilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Nail Emre Koyunlu "Mevsim değişikliğinin yaşandığı dönemlerde özellikle A, B, C, E vitaminleri ile mevsim sebze ve meyvelerinin tüketimine özen gösterilerek bağışıklık sistemi güçlendirilmeli. Yeterli miktarda su tüketilmeli, fiziksel ve sosyal yönden aktif bir yaşam sürdürülmeli. Vatandaşlarımız, yazdan sonbahara geçtiğimiz bugünlerde, daha az susuzluk hissedebilir; fakat günde 2,5-3 litre su içmeyi ihmal etmesinler. Soğuyan havalarda vücut ısısının korunmasını sağlayan su, toksinlerin vücuttan atılması için de çok gerekli." diye konuştu. Koyunlu, beslenmede, omega 3 ihtiyacını karşılamak için haftada en az iki kez mevsim balıklarından palamut, lüfer, istavrit, hamsi gibi balıkların tüketilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

KAHVE VE KOLA YERİNE BİTKİ ÇAYI TÜKETİLMELİ

Vatandaşlara, çay, kahve, kola gibi içecekler yerine; yeşil çay, kuşburnu, melisa çayı gibi metabolizmayı hızlandıran, C vitamini katkısı sağlayan ve stresi azaltan içecekler tüketmelerini de tavsiye eden Koyunlu, "Haftada en az üç gün, kırk beş dakikadan az olmayacak şekilde yürüyüş, pilates, yoga gibi egzersizlerle bedeninize ve ruhunuza nefes ve taze kan sağlamayı da unutmayın" şeklinde konuştu.