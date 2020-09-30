'Mevsime göre merkeze gelen hasta hayvan türü değişiyor' - Son Dakika

VAN Gölü havzasında 20 yıldır yaralı ve hasta yaban hayvanlarının tedavilerininin yapıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkeze getirilen hayvanların mevsime göre çeşitlilik gösterdiğini, hasta popülasyonu, hasta sayısı ve türlerinin de değiştiğini söyledi.

Van Gölü havzasındaki tek merkez olan YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, bölgedeki hasta veya yaralı yaban hayvanlarını tedavi edip, tekrar doğaya salıyor. Merkezin müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, gelen hayvanların hastalıklarının veya yaralanmalarının mevsimlere göre değişiklik gösterdiğini söyledi. Şu ana kadar binlerce yaban hayvanını tedavi ettiklerini ve doğaya saldıklarını belirten Prof. Dr. Aslan, "Örneğin ilkbahar aylarında itibaren yuvadan düşmüş hayvanlar çok gelmekte. Çünkü yaban hayvanlarında da kuluçkadan çıkma, yavrulama ve doğuma bağlı olarak yavrular daha çok bulunmakta. Bu sene bütün türlerden yani dağ keçisi yavrusu, tilki ve kurt yavrusu ve kanatlılardan hepsinin yavrularına baktık. Yani ilkbahar aylarında kreş hizmeti vermekteyiz" dedi.