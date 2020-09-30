'Mevsime göre merkeze gelen hasta hayvan türü değişiyor' - Son Dakika

'Mevsime göre merkeze gelen hasta hayvan türü değişiyor'

VAN Gölü havzasında 20 yıldır yaralı ve hasta yaban hayvanlarının tedavilerininin yapıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Müdürü Prof. Dr.

'Mevsime göre merkeze gelen hasta hayvan türü değişiyor', System.String[]

VAN Gölü havzasında 20 yıldır yaralı ve hasta yaban hayvanlarının tedavilerininin yapıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkeze getirilen hayvanların mevsime göre çeşitlilik gösterdiğini, hasta popülasyonu, hasta sayısı ve türlerinin de değiştiğini söyledi.

Van Gölü havzasındaki tek merkez olan YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, bölgedeki hasta veya yaralı yaban hayvanlarını tedavi edip, tekrar doğaya salıyor. Merkezin müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, gelen hayvanların hastalıklarının veya yaralanmalarının mevsimlere göre değişiklik gösterdiğini söyledi. Şu ana kadar binlerce yaban hayvanını tedavi ettiklerini ve doğaya saldıklarını belirten Prof. Dr. Aslan, "Örneğin ilkbahar aylarında itibaren yuvadan düşmüş hayvanlar çok gelmekte. Çünkü yaban hayvanlarında da kuluçkadan çıkma, yavrulama ve doğuma bağlı olarak yavrular daha çok bulunmakta. Bu sene bütün türlerden yani dağ keçisi yavrusu, tilki ve kurt yavrusu ve kanatlılardan hepsinin yavrularına baktık. Yani ilkbahar aylarında kreş hizmeti vermekteyiz" dedi.

Av sezonunda ise silahla yaralanma vakalarının çok olduğunu belirten Aslan, "Göç mevsiminde kuşların çok yoğun olarak yaşadığı yerlerde salgın hastalıklar oluyor. Sonbahar mevsiminde ise uçamamaya bağlı olarak yetişkin kuş türleri geliyor. Kışın, yeterli beslenememeye bağlı olarak hayvanların açlıktan dolayı hastalıkları oluyor. Van Gölü havzasındaki tek merkez olmamız nedeniyle bize ulaşılıyor. Tarımsal zehirlenmeler bizi de çok üzen toy kuşlarında ve şahinlerde görüldü" diye konuştu. SU SAMURU TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜYazın da genellikle kırıklar ve trafik kazalarının yoğunlukta olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aslan, şöyle konuştu: "Geçen gün ilk defa su samuru trafik kazası geçirdi. Tabi su samuru trafik kazası çok nadir görülür. Ama derenin bir tarafından diğer tarafına gelirken araç çarptı ve su samurunu kaybettik. Çaldıran tarafında da ayılarda trafik kazasına bağlı olarak yaralanmalar geldi. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak yılın 12 ayı hastalara hizmet vermekte ve doğaya en kısa sürede salmaktayız. Bazıları da yıldırım düşmesine bağlı olarak gürültü ve elektrik akımından çok fazla hayvan ölümü meydana geliyor. Genellikle bunlar yaşam alanlarında oluyor. Biz hayvanat bahçesi düşüncesiyle, 'hayvanları salmayalım sergileyelim' düşüncesinde değiliz. Görevimiz en kısa sürede tedavileri tamamlanan yaban hayvanlarını bulundukları bölgeye tekrar bırakmak."BÖLGENİN LOKMAN HEKİMİMerkez kurulmadan önce de gönüllü olarak bu işi yaptığını belirten Prof. Dr. Aslan, "Henüz bu merkez kurulmadan önce gönüllü olarak bu işi yapıyorduk. Telli turnasından, ayısından her çeşit yaban hayvanını tedavi edip, doğaya bıraktık. Genellikle de buradaki halk 'Lokman Hekim' diye adlandırıyor. Bu artık bir yaşam biçim oldu. Nerde bir yaralı hayvan varsa bizi ararlar. Eskiden kendi arabamla gidiyordum artık koordinasyonu kurumlarla sağlıyoruz" diye konuştu.

'Mevsime göre merkeze gelen hasta hayvan türü değişiyor'
'Mevsime göre merkeze gelen hasta hayvan türü değişiyor'
'Mevsime göre merkeze gelen hasta hayvan türü değişiyor'
'Mevsime göre merkeze gelen hasta hayvan türü değişiyor'
'Mevsime göre merkeze gelen hasta hayvan türü değişiyor'
'Mevsime göre merkeze gelen hasta hayvan türü değişiyor'
'Mevsime göre merkeze gelen hasta hayvan türü değişiyor'
'Mevsime göre merkeze gelen hasta hayvan türü değişiyor'
'Mevsime göre merkeze gelen hasta hayvan türü değişiyor'
'Mevsime göre merkeze gelen hasta hayvan türü değişiyor'
'Mevsime göre merkeze gelen hasta hayvan türü değişiyor'
'Mevsime göre merkeze gelen hasta hayvan türü değişiyor'

Van Gölü, Yaban, Yyü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 09:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Mevsime göre merkeze gelen hasta hayvan türü değişiyor' - Son Dakika

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