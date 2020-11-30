Mevsimi şaşıran dut ağacı kış ayında meyve verdi - Son Dakika

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde mevsimi şaşıran dut ağacı meyve verdi.

İlçeye bağlı Tufaniye mahallesinin Yukarı Tufaniye mevkiinde 3-4 yıl önce dikilen genç karadut ağacı Aralık ayı gelmesine rağmen üzerindeki meyvelerle şaşırtıyor.

Yaklaşık 2 metre boyundaki ağacın sahibi Mahmut Şahinöz, geçtiğimiz haftalarda kar yağması hatta don olayı olmasına rağmen ağacın ne meyvelerinin ne de yapraklarının döküldüğünü, lezzetinin de yerinde olduğunu söyledi. Aralık ayına gelmelerine rağmen bahçesindeki dut ağacının üzerinde hala meyve olduğunu ve yenilecek durumda olduğunu kaydeden Şahinöz, "Bu karadut ağacı hem ilkbaharda hem de şimdi meyve verdi. Yani bu yıl 2 kez meyve verdi. Bu durum normal değil. Ben bu yaşıma geldim böyle bişey görmedim. Normalde bir kez meyve veren bir ağaçtı ama bu yıl 2 kere verdi" dedi.

Ağacın üzerindeki meyvelerin yenilebilir durumda olduğunu kaydeden Şahinöz, "Bundan 15 gün önce buraya kar yağdı. Ona rağmen bu mevsimde üzerinde hem meyvesi hem de yaprağı var" diye konuştu.

Bahçesinde Trabzon hurmasından eriğine, kayısıdan elmaya tüm ağaçları diktiğini ifade eden Şahinöz, Gümüşhane'nin yerel elmalarından göbek elması ve hacı hamza armudu bulunduğu bahçesinde karadut ağacından başka meyvesi olan ağacı olmadığını sözlerine ekledi.

Babasıyla birlikte ağaçların bakımını yapan Nazım Şahinöz (12) ise "İlk defa bu mevsimde meyve verdiğini gördüm bu ağacın. Birçok kişiyi de sorduk onlar da şaşırdı ve ilk defa duyduklarını söyledi. Yaz boyunca meyvesini yedik zaten. Kış mevsimine girdiğimiz bu günlerde baktık yaprakları dökülmüyor, meyve vermeye de başladı. Tadı da lezzetli" şeklinde konuştu.

(Recep Ergin/İHA)