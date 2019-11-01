Son Dakika Haberleri: Mevsimin ilk kar yağışını fenomenler duyurdu
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Mevsimin ilk kar yağışını fenomenler duyurdu

6 saat önce

Mevsimin ilk kar yağışını fenomenler duyurduTOKAT - Tokat ve Reşadiye'nin yüksek kesimlerine yağan mevsimin ilk karı vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Mevsimin ilk kar yağışını fenomenler duyurdu

TOKAT - Tokat ve Reşadiye'nin yüksek kesimlerine yağan mevsimin ilk karı vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Tokat'ta kent merkezine yaklaşık 15 km uzaklıkta bulunan 1600 rakımlı Topçam Yaylası ile Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli ve Bozçalı Beldeleri ile Çınarcık köyüne mevsimin ilk karı yağdı. Yağışın başlamasıyla birlikte Topçam Yaylasına çıkan vatandaşlar kar yağışını sosyal medya hesaplarından takipçilerine duyurdu.

Reşadiyeli vatandaşlar ise yılın ilk yağışını kartopu oynayarak ve özçekim yaparak karşıladı.

Mevsimin ilk kar yağışını fenomenler duyurdu

Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:37 Kaynak: İHA
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