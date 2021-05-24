Mevsimin ilk karabodur kirazı görücüye çıktı

Bursa'nın İznik İlçesi Orhaniye Mahallesinde sezonun ilk karabodur cinsi kiraz hasadı başladı.

Kiraz üreticisi Ünal Kahraman ile Nurettin Araz bahçelerinden topladığı sezonun ilk hasadı kirazları 22 liraya Yusuf Utlı'ya satarak ilk satışlarını gerçekleştirdi. Yaz mevsiminin vazgeçilmezleri arasında yer alan kiraz, ilk hasatla birlikte üreticinin yüzünü güldürdü. İznik ilçesi Orhaniye mahallesinde kiraz üretimi yapan Ünal Kahraman ile Nurettin Araz turfanda kirazı topladı. Tüccarlara kilosu 22 liradan satılıp İstanbul haline gönderilen karabodur kirazının 28 gün içerisinde erken cinslerle yeniden hasat edilmesi bekleniyor. İznik'in Orhaniye, Çakırca ve Elbeyli mahallerinde Kiraz üreticileri bu yılki hasattan umutlu. Hava şartlarına göre verimden memnun olan çiftçiler, "Kiraz hava durumuna göre dalında zarar görmez ve çatlamaz ise bu yıldan umudumuz var. Yüzümüz gülecek" ifadelerini kullandı. - BURSA