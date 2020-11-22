Mevsimin ilk karı çocukların neşe kaynağı oldu - Son Dakika

Mevsimin ilk karı çocukların neşe kaynağı oldu

22.11.2020 11:25

Mevsimin ilk karı çocukların neşe kaynağı oldu Ağrı'da mevsimin ilk karının yağmasını fırsat bilen çocuklar kızaklarla kayarak ve kar topu oynayarak karın tadına vardı.

Mevsimin ilk karı çocukların neşe kaynağı oldu

AĞRI - Ağrı'da mevsimin ilk karının yağmasını fırsat bilen çocuklar kızaklarla kayarak ve kar topu oynayarak karın tadına vardı.

Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran Köyü'nde yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocuklar, yılın ilk karının tadını çıkardı. Tahtadan yaptıkları kızaklarla köyün dışında bulunan hafif engebeli arazilere çıkan çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden beraberinde getirdikleri tahta kızaklarla kayıyorlar. Kızaklarla kaydıktan kısa bir süre sonra kar topu oynayarak vakit geçiren çocuklar ardından evlerine dönmek üzere yola koyuldular.

'Yılın ilk karının tadını çıkarmak için burada eğleniyoruz'

Bu sene mevsimin ilk karının yağmasını büyük bir heyecanla beklediğini dile getiren 15 yaşındaki Berat Güzel, karın yağdığını görünce çok sevindiğini ve hemen arkadaşlarıyla beraber kızaklarını alarak kaymaya geldiklerini söyledi. Arkadaşlarıyla beraber güzel vakit geçirdiğini söyleyen Güzel, "Bu senenin ilk karı yağdı. Karın yağması bizi bayağı mutlu etti çünkü kış mevsimi bizim için oyun demek, eğlence demektir. Bizde arkadaşlarımızla birlikte yılın ilk karının tadını çıkarmak için köyümüzün engebeli arazilerinde kayarak eğleniyoruz" dedi.

'Arkadaşlarımızla birlikte kızaklarımızı kapıp kaymaya geldik'

Kış mevsiminde özellikle kızaklarla kaymaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Bulut Genç, "Yılın ilk karı yağınca bizde arkadaşlarımızla birlikte kızaklarımızı kapıp kaymaya geldik. Kızaklarımızla biraz kaydıktan sonra kar topu oynayarak eğlendik. Böylelikle hem günün tadını hem de kış mevsiminin ilk karının tadını arkadaşlarımızla beraber çıkardık. Güzel bir gün geçirdik" ifadelerini kullandı.

Mevsimin ilk karı çocukların neşe kaynağı oldu
Mevsimin ilk karı çocukların neşe kaynağı oldu
Mevsimin ilk karı çocukların neşe kaynağı oldu
Mevsimin ilk karı çocukların neşe kaynağı oldu
Mevsimin ilk karı çocukların neşe kaynağı oldu
Mevsimin ilk karı çocukların neşe kaynağı oldu
Mevsimin ilk karı çocukların neşe kaynağı oldu
Mevsimin ilk karı çocukların neşe kaynağı oldu
Mevsimin ilk karı çocukların neşe kaynağı oldu
Mevsimin ilk karı çocukların neşe kaynağı oldu

Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mevsimin ilk karı çocukların neşe kaynağı oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu "Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak         
11:07
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü         
22:14
Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor         
21:53
Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı         
20:52
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı         
18:52
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu         
16:43
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 11:48:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mevsimin ilk karı çocukların neşe kaynağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei