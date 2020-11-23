Mevsimin ilk karı çocukların neşe kaynağı oldu - Son Dakika

Ağrı'da mevsimin ilk karının yağmasını fırsat bilen çocuklar kızaklarla kayarak ve kar topu oynayarak karın tadına vardı.

Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran köyünde yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocuklar, mevsimin ilk karının tadını çıkardı. Tahtadan yaptıkları kızaklarla köyün dışında bulunan hafif engebeli arazilere çıkan çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden beraberinde getirdikleri tahta kızaklarla kayıyorlar. Kızaklarla kaydıktan kısa bir süre sonra kar topu oynayarak vakit geçiren çocuklar ardından evlerine dönmek üzere yola koyuldular.

"Mevsimin ilk karının tadını çıkarmak için burada eğleniyoruz"

Bu sene mevsimin ilk karının yağmasını büyük bir heyecanla beklediğini dile getiren 15 yaşındaki Berat Güzel, karın yağdığını görünce çok sevindiğini ve hemen arkadaşlarıyla beraber kızaklarını alarak kaymaya geldiklerini söyledi. Arkadaşlarıyla beraber güzel vakit geçirdiğini söyleyen Güzel, "Bu mevsimin ilk karı yağdı. Karın yağması bizi bayağı mutlu etti çünkü kış mevsimi bizim için oyun demek, eğlence demektir. Biz de arkadaşlarımızla birlikte karın tadını çıkarmak için köyümüzün engebeli arazilerinde kayarak eğleniyoruz" dedi.

"Arkadaşlarımızla birlikte kızaklarımızı kapıp kaymaya geldik"

Kış mevsiminde özellikle kızaklarla kaymaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Bulut Genç, "Kar yağınca biz de arkadaşlarımızla birlikte kızaklarımızı kapıp kaymaya geldik. Kızaklarımızla biraz kaydıktan sonra kar topu oynayarak eğlendik. Böylelikle hem günün tadını hem de kış mevsiminin ilk karının tadını arkadaşlarımızla beraber çıkardık. Güzel bir gün geçirdik" ifadelerini kullandı. - AĞRI