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Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü - Son Dakika

Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü

06.10.2021 09:27

Mevsimin ilk karı Kars'ın Sarıkamış ilçesine düştü. Akşam saatlerinde hızı artırarak yağmaya başlayan kar, kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Ayrıca mevsimin ilk karı, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kendini gösterdi.

KAR LAPA LAPA YAĞDI, ETRAF BEYAZA BÜRÜNDÜ

Akşam başlayan kristal kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Giderek artan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Sarıkamış Kayak Merkezinde bulunan bir otelin müdürü Mehmet Saraçoğlu, mevsimin ilk karının yağdığını söyledi. Saraçoğlu, "Şu anda 2600 rakımlı Sarıkamış Bayrak Tepedeyiz. Yılın ilk karı yağmaya başladı. İnşallah bu yıl güzel bir sezon geçiririz. Hayırlı olsun" dedi.

Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü

Doğu Anadolu, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü - Son Dakika


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